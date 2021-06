Slevy na hry až 90 procent: Steam spustil letní výprodej

Letní měsíce jsou pro mnoho lidí těmi nejoblíbenějšími v roce. Teplé počasí, večerní grilování a výlety k vodě patří mezi tradiční kratochvíle. Hráči se nicméně upínají k letní slevové akci, kterou se Steam snaží podpořit své prodeje ve finančně slabších měsících. Pro hráče je to ideální příležitost, jak ulovit chybějící herní kousky do sbírky. Co nás v letních slevách zaujalo nejvíce?

Příznivce adventur potěší sleva na Detroit: Become Human od studia Quantic Dream, jejž pořídíte za 20 euro (cca 500 korun), kooperativní hráče bezesporu zaujme Ghost Recon: Wildlands za 15 euro (cca 380 korun), průzkumníci mezi námi mohou sáhnout po Far Cry 5 za sympatickou cenu 9 euro (cca 230 korun) a fanoušci RPG najdou ve slevě například Zaklínače 3 za 6 euro (cca 150 korun).

Fajnšmekry jistě potěší, že mezi slevami najdou také spoustu českých titulů. Legendární Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse pořídíte za 10 euro (cca 260 korun), definitivní edici kultovní hry Mafia zakoupíte už za 24 euro (cca 610 korun) a nechybějí ani indie tituly jako simulátor bezdomovce Hobo: Tough Life za 17 euro (cca 430 korun) či strategická hra Project Hospital od Oxymoron Games za 13 euro (cca 330 korun).

V rámci letních slev na Steamu toho najdete opravdu hodně a vyjmenovat všechny zajímavé herní tituly by zabralo opravdu dlouhý článek. Celý výčet slev najdete přímo na stránkách služby Steam, ve kterém si jistě přijdete na své. Ale pozor, výprodej trvá pouze do 8. července.

Co z letních slev na Steamu zaujalo vás? Dejte nám vědět do komentářů.