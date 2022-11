Sledujete fotbalové MS v Kataru? Tato minihra od Googlu vás bude bavit

Mistrovství světa ve fotbale v blízkovýchodním Kataru, které oficiálně začalo v neděli, má na svém kontě celou řadu kontroverzí, od prý uplacené možnosti turnaj pořádat přes údajnou smrt tisíců dělníků během stavby fotbalových chrámů až po faktický zákaz piva na stadionech. I přes tyto kaňky se jedná o velký sportovní svátek, který na denní bázi připomínají nejen média, ale také nejrozšířenější vyhledávač na světě.

Starting today, you can Google [world cup] on your phone and tap the soccer ball to compete with fans in our first multiplayer game. See if you can help your team score the most goals! Saudi Arabia is in the lead right now, huge upset in the works?!? pic.twitter.com/ZIdyXXNmEX

— Rajan Patel (@rajanpatel) November 18, 2022