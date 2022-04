Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (22. 4. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést tipy na jejich výhodné získání.

Dnešní výběr obsahuje celou řadu povedených her včetně cenami ověnčených titulů, jako jsou Titan Quest nebo This War of Mine. Za zmínku ovšem stojí také strategie Townsmen či povedená variace na populární hru Papers, Please. Z aplikací ve slevě lze doporučit například povedený twitterový klient, případně mobilní střižnu MovieSpirit.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

MovieSpirit – Movie Maker Pro

Aplikace MovieSpirit – Movie Maker Pro je ideálním startovacím bodem pro všechny, kteří se chtějí stát videoproducenty, nebo si jen sestříhat domácí video z poslední dovolené. Jednoduché a intuitivní ovládání aplikace vám pomůže vytvářet profesionálně vypadající video obsah, za který se nebudete muset stydět. Původní cena byla 250 korun.