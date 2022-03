Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (18. 3. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést ty nejlepší tipy.

Dnešní výběr aplikací a her pro iOS se skládá především z kvalitních herních titulů, jako je The Escapists, Baba Is You nebo třeba legendární Chrono Trigger. Z klasických aplikací toho dnes v našem seznamu moc nenajdete, nicméně pokud jste fanoušky rozšířené reality, jistě si přijdete na své.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už mohly pominout. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

The Escapists: Prison Escape

Už je to nějaký ten pátek, co v televizi běžel populární seriál Útěk z vězení. Pokud jste jej hltali stejně jako my, můžete si vyzkoušet, jaké to je naplánovat útěk ze střeženého zařízení ve hře The Escapists: Prison Escape, která je ověnčená mnoha cenami. Pokud jste příznivci jednoduché pixelartové grafiky, máte ještě o jeden důvod navíc, proč tento skvělý titul nevynechat. Původní cena byla 125 korun.