Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (15. 4. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést tipy na jejich výhodné získání.

Velikonoční výběr aplikací a her ve slevě zahrnuje především mobilní hry z žánru RPG, a to jak klasických pecek odkazující na Sokoban, tak akčněji pojatých titulů, které se inspirovaly u legendárního Diabla. Do výběru se každopádně dostaly také zajímavé aplikace pracující s fotografiemi, které rozhodně stojí za zvážení.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Titan Quest HD

Akční RPG z žánru takzvaných diablovek s názvem Titan Quest je jedním z těch titulů, které se nevyplatí minout. Skvělé zasazení do prostředí antického Řecka, přívětivé herní mechaniky a dlouhotrvající hratelnost jsou jen některé z předností tohoto skvělého titulu. Pokud jste fanoušky žánru, rozhodně byste měli Titan Quest alespoň vyzkoušet. Původní cena byla 175 korun.