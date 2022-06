Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (9. 6. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

V dnešním výběru her a aplikací pro Android si na své přijdou fanoušci akčních plošinovek, 2D RPG her na motivy legendárního Diabla, netradičních puzzle her či tower defense strategií. Ve slevě se také nachází povedená česká aplikace Sleep as Android nebo skvělá aplikace s celou řadou tapet, které spolehlivě oživí vaše zařízení.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Quest of Wizard

Akční plošinovky jsou nesmrtelným žánrem, který je jako stvořený pro dotykové displeje chytrých telefonů. Výjimkou není ani Quest of Wizard, která nabízí náročné úrovně plné nebezpečných pastí, rozmanité nepřátele, souboje s nelítostnými bossy či celou řadu speciálních schopností. Původní cena byla 75 korun.