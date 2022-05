Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (5. 5. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Google Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy.

Dnes potěšíme především hráče, kteří fandí pixelartové grafice. Na své si ale přijdou také domácí účetní či ti, kteří mají problémy se spánkem. Především se ale pověnujeme povedeným herním titulům, které byste rozhodně neměli minout.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly.

Hell, The Dungeon Again!

Tahovým RPG ještě neodzvonilo, o čemž by mohl vyprávět titul Hell, The Dungeon Again!, který nabízí klasickou hratelnost v doprovodu jednoduché, avšak nestárnoucí pixelartové grafiky. Dokážete pokořit všech 25 úrovní a nasbírat to nejlepší vybavení? Původní cena byla 28 korun.