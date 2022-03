Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (3. 3. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android samy o sobě velmi kvalitní a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká výhodná sleva, nebo pokud je aplikace rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy na aplikace a hry zdarma či za velmi zajímavou slevu.

Dnešní výběr zahrnuje celou řadu povedených herních titulů, ve kterých se vžijete do role policejního náčelníka či zákeřného souseda. Na své si ale přijdou také majitelé chytrých hodinek s Wear OS, vášniví fotografové, kteří neradi sdílejí svá tajemství, či žadatelé o půjčku, kteří potřebují trochu poradit.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být platné.

This Is the Police 2

Druhý díl oceňované strategie/adventury This Is the Police 2 duchovně navazuje na první díl. Opět se ujmete role policejního šéfa, který má před sebou nelehká rozhodnutí: od toho, jakého policistu vyšlete k jakému případu, až po morální dilemata, která určí osud nejen vaší postavy, ale celého policejního oddělení. K tomu nabízí This Is the Police 2 sympatickou grafiku, která nechává dostatek prostoru pro fantazii. Původní cena byla 200 korun.