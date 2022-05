Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (26. 5. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Google Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy.

V dnešním výběru aplikací a her se dostane především na velmi povedené tituly ověnčené mnohými cenami, jako kupříkladu This War of Mine či Galaxy Trader. Na své si ale přijdou také fotografové nebo fanoušci astronomie, kteří ve výběru najdou poměrně zajímavé aplikace.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Kenshō

Hry typu spoj tři patří mezi ty nejjednodušší, avšak u uživatelů jsou velmi populární. Pakliže od her ale očekáváte něco více, než jen bezduchou zábavu, vyzkoušejte unikátní hru Kenshō, která známý koncept zaobaluje do nádechu tajemna a mystiky, jemuž nechybí povedený grafický kabátek. Původní cena byla 104 korun.