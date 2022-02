Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (17. 2. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android samy o sobě velmi dobré a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká výhodná akce, nebo pokud je aplikace rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy.

Dnešní výběr sestává především z povedených herních titulů, jako je dvojice RPG, která definovala svůj žánr, několik skvělých adventur a také pár stříleček, přičemž jedna z nich vsází na realistickou grafiku a ta druhá zase na kreslenou. Na své si přijdou i ti, kteří si chtějí nenásilným způsobem rozšířit svou anglickou slovní zásobu či hledají povedené tapety na plochu svého telefonu.

Baldur’s Gate Enhanced Edition

Kdo by neznal legendární RPG Baldur’s Gate, které před několika lety zamířilo také na mobilní zařízení. Sestavte si svou vlastní partu udatných reků a vydejte se zachránit svět před zkázou. Baldur’s Gate: Enhanced Edition obsahuje původní 60hodinový příběh a také další rozšíření včetně Tales of the Sword Coast či Black Pits. Původní cena hry byla 280 korun.