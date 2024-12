Skvělá zpráva pro majitele elektromobilů! Praha prodlouží bezplatné parkování v zónách

Praha prodlužuje bezplatné parkování v rezidentních zónách pro elektromobily

Ke zpoplatnění mělo původně dojít začátkem letošního roku

Nakonec mohou majitelé elektromobilů v Praze parkovat zdarma až do léta

Elektromobilita je velké téma nejen ve světě, ale také u nás. Prakticky každý má na auta s elektrickým pohonem svůj názor, ať už pozitivní či negativní. Rozšíření stále relativně nového trendu se snaží podpořit nejen samotné automobilky, ale také státy či místní samosprávy. V Praze kupříkladu mají majitelé elektromobilů výhodu v tom, že mohou bezplatně parkovat v takzvaných modrých zónách, které jsou určeny pouze pro rezidenty. Tato výhoda nicméně měla roce skončit.

Praha zařadila zpátečku v otázce zpoplatnění parkování elektromobilů

Jak to ale nyní vypadá, vedení hlavního města připravované zpoplatnění parkování elektromobilů v rezidentních zónách nestihlo připravit a je nuceno odložit jeho účinnost, jak zmiňuje server Idnes. Radní Prahy plánují dále jednat o zvýhodnění elektromobility, přičemž parkování zdarma v modrých zónách bude prodlouženo minimálně do 30. června 2025. „Je totiž třeba si uvědomit, že na jednu stranu potřebné zvýhodnění nízkoemisních vozidel, které je tolik přínosné pro jejich rozvoj s příznivým dopadem na ekologii, má na druhou stranu negativní dopady do regulace parkování,“ uvádí důvodová zpráva.

Vedení metropole připravuje komplexní změnu parkovacího systému už delší dobu. Ta by měla zahrnovat kupříkladu celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování nebo zvláštní povolení pro zásobování či pečovatele. Ačkoli na těchto změnách se zastupitelé z koaličních stran shodly, na otázce cen parkovného se bohužel celé vyjednávání prozatím zaseklo. Ostatně není se čemu divit – ročně na parkovném vybere hlavní město okolo půl miliardy korun.

Mezi další sporné body dopravy v Praze patří také zvýšení jízdného v MHD a zpoplatnění vjezdu automobilů na Malou Stranu a Smetanovo nábřeží. Zóny placeného stání v Praze v moderní podobě vznikly v roce 1996 a to na Praze 1, která se snaží regulovat dopravu už od 80. let minulého století. V současné době fungují parkovací zóny především v širším centru a také v městských částech Praha 13, 16 a 22.