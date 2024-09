Skryté aplikace na iOS 18 zas tak skryté nejsou. Takto je dohledáte

Pokud ukryjete aplikace v rámci iOS 18, budou chráněny zámkem s biometrickým ověřením

Jsou ale způsoby, jak zjistit, jestli je daná aplikace nainstalovaná, či nikoli

Samotný Apple také upozorňuje, že tato metoda skrytí aplikací není stoprocentní

Jednou z nových funkcí operačního systému iOS 18 je možnost vybrat si konkrétní aplikace, pro jejichž otevření bude uživatel vyzván, aby prokázal svou totožnost skrze Face ID (nebo Touch ID), případně dokonce konkrétní aplikace schoval tak, aby je nebylo možné v zařízení vyhledat. Druhá varianta odstraní aplikaci z domovské obrazovky a přesune ji do speciální skryté složky. K zobrazení obsahu této skryté složky jsou obvykle vyžadovány biometrické údaje a teprve poté je možné přistupovat k některé z aplikací v ní ukryté.

Jak odhalit skryté aplikace v iOS?

Nyní když je systém iOS 18 k dispozici všem uživatelům, tak někteří z nich objevují způsoby, jak zjistit, které aplikace byly skryty, aniž by k tomu bylo zapotřebí autentizace Face ID. V iOS 18 můžete aplikaci zamknout a skrýt dlouhým podržením prstu na dané ikoně. Dále už jen stačí vybrat možnost Požadovat Face ID, případně Skrýt a požadovat Face ID, pokud chcete aplikaci přesunout do skryté složky. Když je aplikace uzamčena a skryta, iOS 18 zabraňuje jejímu odhalení mnoha standardními metodami. Nezobrazují se oznámení aplikace ani výsledky z této aplikace ve vyhledávání Spotlight. Dokonce i když v Nastavení přejdete na obrazovku Úložiště, názvy skrytých aplikací jsou zakryty, dokud neproběhne biometrické ověření.

Tento skrytý stav však není stoprocentní. Na některých obrazovkách nastavení se skryté aplikace mohou zobrazit i bez ověření. Například když je aplikace Reddit skrytá, stále se zobrazuje v seznamu Aktualizace aplikací na pozadí. Podobně se Reddit zobrazí v části Soukromí -> Fotografie, pokud jste aplikaci povolili přístup do knihovny fotografií. Jestli v zařízení, kde byla aplikace Reddit skryta, ji vyhledáte v App Store, zobrazí se výpis s tlačítkem „Otevřít“. Pokud by aplikace nebyla nainstalována, bylo by zde tlačítko „Získat“. Podobně se při přechodu na stránku reddit.com v prohlížeči Safari zobrazí banner „Otevřít v Redditu“, i když je aplikace nainstalovaná a skrytá. Pokud by aplikace nebyla odinstalována, tento banner by se nezobrazoval.

Abychom byli fér, Apple nezaručuje, že skrytí aplikace znamená, že není možné zjistit, že je nainstalovaná. Systém vás dokonce upozorňuje, že může být stále viditelná na „několika místech, například v Nastavení“.