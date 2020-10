Škodovka se připravuje na budoucnost. Počasí a zprávy na rok zdarma

Informace o počasí nebo aktuálních událostech ze světa ve většině případů konzumujeme na svých chytrých telefonech, popřípadě počítačích. Doba jde však kupředu a obě zmíněné aktivity dnes můžete konzumovat také v autech. Informace o počasí či novinkách ze světa najdete nejen v modelech od BMW, ale nově ve Škodě Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq a Superb. Škoda Auto nabízí aplikace ve svém online obchodě, kde si je můžete zdarma stáhnout.

Nová aplikace Počasí zobrazuje aktuální meteorologickou situaci v místě, na kterém se vůz nachází, a nabízí i předpověď pro nejbližší dny. K dispozici je také srážkový radar. Informace o počasí můžete mít též z místa, do kterého právě jedete.

Nově také můžete ve výše zmíněných modelech číst zprávy. Aplikace bere data od ČTK a zvolit si můžete, zda preferujete aktuální informace ze světa ekonomiky, politiky nebo sportu. Díky RSS kódu lze manuálně přidat až pět zpravodajských kanálů.

Je to zdarma, ale jen na jeden rok

Po instalaci do vozu je používání obou nových aplikací infotainmentu po dobu jednoho roku bezplatné. Poté bude za každou z aplikací účtován poplatek. Po uvedení na trh v modelech Scala a Kamiq s infotainmentem Amundsen jsou aplikace Počasí a Zprávy k dispozici i pro všechny dosud expedované vozy Superb iV s infotainmentem Columbus.

Začátkem října, po přechodu do modelového roku 2021 a s novou generací infotainmentu, budou aplikace k dispozici také ve zbývajících variantách modelové řady Superb a v obou SUV modelech Kodiaq a Karoq. Aby bylo možné tyto aplikace používat, musí být každé z těchto vozidel vybaveno nejmodernějším informačním systémem Columbus.

Příprava na budoucnost

Nejen Škoda Auto, ale už i Volkswagen se připravuje na budoucnost, ve které bude hrát velkou roli formát předplatného. Nepůjde však pouze o služby, jako je počasí nebo zprávy, ale v blízké budoucnosti si budeme moci předplatit například lepší světlomety či parkovacího asistenta.

Automobilka vyrobí auto, kde budete mít například nejvyšší výbavu světlometů, avšak bude softwarově zamčená. Jakmile však v průběhu zimních měsíců budete jezdit pravidelně na dlouhé pracovní cesty, tak se vám lepší světlomety mohou hodit. V tu chvíli si je předplatíte, podobně jako to nyní děláte se Spotify, iCloudem nebo Netflixem.

Zprávy a počasí tak rozšiřují nabídku služeb, za které následně můžete zaplatit. Do předplatného už spadá například balíček ambientního osvětlení ve více barvách. Postupem času však dojde i na další funkce a bude zajímavé, jakou cenovou politiku jednotlivé automobilky nasadí.

Nejen Volkswagen jde stejnou cestou

Prvním modelem od Volkswagenu, který nabídne funkce předplatného, je elektromobil ID.3. Momentálně stále není známo, zda věc, za kterou si připlatíte dodatečně, zůstane pevně spjatá s autem, nebo ji budete moci „odhlásit“ a tedy softwarově uzamknout. Osobně bych se přikláněl k druhé variantě, která dává větší smysl. Jak to však nakonec bude, odhalí až čas.

Podobně jako modely od Tesly, tak i ID.3 zvládne přijímat aktualizace online, ale až po velké aktualizaci, která dorazí začátkem příštího roku. Pro její stáhnutí však budete muset navštívit servisní středisko. Ostatně pokud si chcete určité modely od Audi odemykat vaším chytrým telefon, na první rok máte tuto funkci zdarma. Následně si už každý rok za tento benefit zaplatíte. A takto bych mohl pokračovat. Jednu dobu si BMW pohrávalo s myšlenkou, že si bude účtovat poplatek i za využívání Apple CarPlay.

Automobilky hledají cestu, jak vydělat peníze

Nemalé investice do elektrifikace a následně další tvrdá rána v podobě koronaviru. Automobilky se tak snaží jít s dobou a hledat nové zdroje příjmů. A proč by to nemohlo fungovat, když služby jako Spotify, Netflix, Google Disk a další na předplatitelském modelu už nějaký ten čas fungují? Osobně si myslím, že to není nikterak špatný nápad. Pokud něco chci využívat, rád si to zaplatím. Zároveň však uvítám možnost službu kdykoli zrušit bez nějakých následků. Otázkou je, jakou cenovou politiku automobilky nastaví. Na tom bude případný nový kanál příjmů stát i padat.