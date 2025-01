Šéf Applu poodhalil své soukromí. Nerad vaří, pije Chardonnay a v pátek pracuje z domova

Tim Cook nepatří mezi lidi, kteří by na potkání šířili detaily ze svého života

Pro podcast Table Manners se nicméně nebývale rozpovídal

Řeč byla hlavně o jídle, nicméně šéf Applu se rozpovídal i o jiných aspektech svého života

Generální ředitel Applu Tim Cook patří mezi lidi, kteří si velmi chrání své soukromí. V minulosti nicméně tu a tam o sobě něco prozradil, což v mnoha případech bylo poněkud překvapivé. Mezi taková největší „překvapení“ patří bezesporu jeho coming out, který uskutečnil v říjnu 2014 pro web Bloomberg Business, když řekl „Jsem hrdý na to, že jsem gay a považuji to za největší dar, který mi Bůh kdy dal.“ Ačkoli by se mohlo zdát, že toto prohlášení bude mít negativní dopad především na Apple, ve skutečnosti se nic zásadně negativního nestalo, právě naopak.

Cook si své soukromí pečlivě střeží

Nyní se Tim Cook rozpovídal pro podcast s názvem Table Manners, když v loňském roce navštívil Londýn při příležitosti setkání s britskou hlavou států, Karlem III. V rozhovoru se Cook zabýval například svou denní rutinou, svými pracovními návyky či plány na důchod. Také se ovšem pochlubil některými vtipnými detaily o Applu a svými oblíbenými věcmi a činnostmi. Čím vším se Tim Cook pochlubil?

Šéf Applu například zmínil, že rád sbírá ovoce ze stromů v kampusu Apple Park a poté z nich dělá marmeládu. Primárně jde pochopitelně o jabloně, nicméně v kampusu se nachází také třešně. Pokud jde o jeho plány po konci kariéry na postu generálního ředitele, neplánuje Cook „tradiční“ důchod. Jednoduše si sám sebe nedokáže představit, jak „sedí doma nic nedělá a není intelektuálně stimulován.“ Podle jeho vlastních slov bude chtít „vždy nějakým způsobem pracovat“.

To ostatně potvrdil i zmínkou o svých skromných pracovních začátcích – svou první brigádu měl v 11 letech jako roznašeč novin, ve 14 letech poté obracel hamburgery ve fast foodu jménem Tastee-Freez. Za jeho vysokým pracovním nasazením stojí jeho rodiče, kteří mu vštípili hodnotu tvrdé práce.

Cook také zmínil také některé detaily z jeho života, se kterými se pochlubil už dříve. K tomu patří například skutečnost, že vstává před pátou hodinou raní a den začíná čtením e-mailů. Na dotaz proč začíná právě touto činností odpověděl jednoduše: „Ukázalo se, že tuto část dne dokážu mít nejvíce pod kontrolou. Jak se dále den vyvíjí, začíná být můj program stále méně předvídatelný.“ Brzké ráno je zároveň jeho oblíbenou denní dobou, především proto, že se dokáže soustředit na důležité věci a na chvíli zažívat pocit klidu a ticha.

Má rád bílé víno a nevaří

Zajímavé je, že Cook v práci tráví čtyři dny v týdnu, přičemž v pátek pracuje z domova. Důvod je taktéž poměrně prozaický: Apple využívá hybridní pracovní týden, kdy si mohou zaměstnanci vybrat dva dny práce z domova každý týden. A v pátky jednoduše v práci nikdo není, což Cookovi přijde poněkud depresivní.

Mezi další drobnosti ze svého života Cook zmínil třeba svou oblibu bílého vína, konkrétně Chardonnay z vinařství Kistler. Na snídani jí kešu cereálie bohaté na proteiny z Whole Foods, které si dává s neslazeným mandlovým mlékem. Také prý nevaří a nejčastěji se stravuje v Caffé Macs, přičemž večeři si bere domů. Jednou z jeho preferovaných restaurací je Ethel’s Fancy, kde neodolá jejich chobotnici – obecně jí Tim Cook hodně ryb. Nevyhýbá se ale ani sladkému, neboť rád „mlsá“ tmavou čokoládu.

Podcast Table Manners se svých hostů také ptá, co by byla jejich „poslední večeře“ – v případě Cooka by to byl předkrm hamachi crudo (ryba s lehkou omáčkou) s papričkami Jalapeño, hlavní jídlo by obstarala ryba Mořčák evropský s přílohou v podobě baby brokolice a jako desert cokoli čokoládového. Závěrem ještě zmínil svou oblibu v turistice v národních parcích jako oblíbenou dovolenkovou destinaci, přičemž nedávno byl zkoumat jeskyně ve Slovinsku.

Jaký detail ze života Tima Cooka vás nejvíce překvapil? Dejte nám vědět do komentářů.