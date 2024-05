Scarlett Johansson v ChatGPT? OpenAI stáhla kontroverzní hlas své AI

Dát technologiím „lidskou tvář“ znamená do značné míry základ úspěchu. Velké společnosti se o polidštění chladné více či méně techniky snaží neustále, nicméně občas to nevyjde tak, jak by si představovaly. Příkladem je poslední kontroverze týkající se společnosti OpenAI a její umělé inteligence ChatGPT. Firma se pokusila vytvořit pro svou AI vlastní hlas, avšak shodou okolností podle řady uživatelů připomínal hollywoodskou herečku Scarlett Johansson. Celá situace je o to pikantnější, že herečka propůjčila hlas umělé inteligenci ve filmu Ona (ČSFD: 76 %), ve kterém interaguje s Joaquinem Phoenixem.

I když OpenAI tvrdí, že hlas s názvem Sky neměl v žádném případě imitovat známou herečku, přesto se rozhodli jeho vývoj pozastavit. „Věříme, že hlasy umělé inteligence by neměly záměrně napodobovat charakteristický hlas celebrit – hlas Sky není imitací Scarlett Johanssonové, ale patří jiné profesionální herečce, která používá svůj vlastní přirozený hlas,“ uvedla společnost OpenAI ve svém tiskovém prohlášení.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024