Satelitní komunikace od Qualcommu dostává první trhliny, není o ni zájem

Qualcomm odpískal ambiciózní plány na SOS satelitní komunikaci

Nadále se bude věnovat vytváření nových standardů v tomto odvětví

Příčinou nezdaru je patrně vysoká cena a nezájem ze strany výrobců

Jednou z nejzajímavějších funkcí, která se v chytrých telefonech za poslední dobu objevila, je bezesporu možnost satelitní SOS komunikace. Když Apple toto řešení představil, byl v mobilním světě jediným z velkých výrobců, který tuto funkci nabízel. Netrvalo dlouho a konkurence vyrukovala s vlastními plány na satelitní komunikaci, která se měla začít u ostatních výrobců postupně objevovat už od příštího roku. Nejambicióznější plány měl přitom výrobce mobilních čipsetů Qualcomm, který chtěl možnost satelitní komunikace nabízet v rámci svých produktů, díky čemuž by implementace této funkce byla snadná a rychlá.

Snapdragon Satelite v příštím roce neuvidíme

Jak se zdá, Qualcomm se pořádně přepočítal. Co mělo být vedle vysokého výkonu hlavním tahákem jeho čipsetů, se ukázalo jako příliš složitý úkol. Nikoli však z technického hlediska, ale z toho obchodního. Qualcomm totiž na vytvoření funkce Snapdragon Satelite spojil síly se společností Iridium, jež disponuje satelitní sítí, která by komunikaci zajišťovala. Tato dohoda nyní byla přehodnocena a celý projekt na satelitní komunikaci od Qualcommu byl po 10 měsících poslán k ledu. Příčina krachu je přitom velmi prostá – mezi výrobci chytrých telefonů nebyl o satelitní komunikaci zájem.

Nezájem výrobců smartphonů pravděpodobně pramenil z ceny, kterou si Qualcomm za svou funkci řekl. Společnost oficiálně žádnou částku nezmínila, avšak výzkum a vývoj v této oblasti jistě nebyl levnou záležitostí, a není tedy divu, že firma chtěla, aby se jí investice co nejdříve vrátila. Svou roli v tom jistě sehrála také malá kontrola nad funkcí ze strany výrobců – vzhledem k tomu, že satelity poskytuje Iridium a službu zaštiťuje Qualcomm, samotní výrobci by nemohli ovlivnit prakticky žádné aspekty této funkce.

Qualcomm se nicméně nehodlá myšlenky satelitní komunikace vzdát zcela a podle vyjádření pro CNBC bude i nadále se společností Iridium spolupracovat na dalším vývoji, nicméně tentokrát bez ambiciózních plánů do budoucna. Společně s ní chce vytvářet nové standardy, které by se do budoucna mohly u výrobců chytrých telefonů prosadit samy. Zůstává tedy otázkou, jak bude satelitní komunikace ve smartphonech v budoucnu vypadat – Apple v současné době kryje za uživatele veškeré náklady, což vytváří na konkurenci poměrně velký tlak, aby přistoupila ke stejné praxi. Nakolik se jedná o udržitelný model, ukáže až čas.