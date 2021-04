Samsung, Xiaomi a další. Letošní rok bude patřit poddisplejovým selfie kamerám

Chystané smartphony pro druhou polovinu letošního roku by mohly být z čelní strany esteticky čistší než veškerá dosavadní produkce. Spousta výrobců totiž experimentuje s poddisplejovými selfie kamerami, které by mohly konečně z přední stran telefonů vystrnadit otvory, výřezy nebo široké rámečky. Na start závodu o první „kvalitní“ poddisplejovou selfie kameru se letos postaví minimálně pět výrobců.

The second half of the year is when the Under Display Camera officially debuts, including at least Samsung (folding), Xiaomi (MIX4), OPPO (folding), vivo and ZTE (greatly improved version)

— Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2021