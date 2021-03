Samsung v únoru prodal víc telefonů než Apple. Na kvartální vítězství to ale stačit nemusí

Přetahovaná na čele žebříčku největších výrobců smartphonů pokračuje. Zatímco „vánoční“ kvartál mívá tradičně nejsilnější Apple, zbytku roku povětšinou vládne Samsung. Zdá se, že nejinak tomu bude i letos. Na oficiální oznámení čtvrtletních finančních výsledků technologických firem si musíme ještě zhruba měsíc počkat, již nyní však přicházejí první indicie, jak bude žebříček nejúspěšnějších firem vypadat.

Usedne Samsung zpátky na trůn?

Samsung to nebude mít v prvním kvartále vůbec snadné. Podle nezávislého anglického deníku The Morung Express, který se zabývá průzkumem trhu, Korejci lednový souboj s Apple poměrně drtivě prohráli – firmě z Cupertina v lednu patřilo 25,4 % trhu, Samsungu „pouze“ 15,6 procent.

Po odhalení vlajkové řady Galaxy S21 se ale začala karta obracet, v únoru už prokázal lehkou nadvládu Samsung (23,2 vs. 23,1 %), přičemž v řeči absolutních čísel to znamenalo 24 milionů prodaných smartphonů Galaxy a 23 milionů iPhonů. Třetí příčka v únoru patřila Xiaomi, které mělo podíl 11,5 %, následovaly značky Vivo a Oppo s podíly 10,6 a 8,5 %. Jsme zvědaví, jak budou vypadat výsledky za právě končící březen. Opět se dá očekávat lehká nadvláda Samsungu, ovšem otázkou je, zda to v celkovém kvartálním součtu bude na Apple stačit.

Galaxy S21 se v Koreji prodává lépe než Galaxy S20

Samsung se svými aktuálními vlajkovými modely zabodoval v domovské Jižní Koreji, kde se za dva měsíce od představení podařilo prodat 1 milionů smartphonů Galaxy S21. Jejich předchůdci na to potřebovali o měsíc víc. Rekord však stále drží řada Galaxy S10, která svého prvního milionu v Koreji dosáhla už za měsíc a 20 dní. Nejvíce se prodává základní Galaxy S21 (podíl cca 50 %), druhé místo patří Galaxy S21 Ultra (podíl 27 %).