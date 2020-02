Samsung v souvislosti s tajemnou notifikací přiznal neúmyslný únik dat uživatelů

Samsung v oficiálním prohlášení přiznal, že minulý týden „neúmyslným“ posláním záhadné push notifikace s číslem jedna „omezenému“ množství uživatelů jeho smartphonů způsobil únik dat zákazníků. I nám na redakční Galaxy S10+ notifikace s jedničkou dorazila. Pokud dorazila i vám, nemusíte se ničeho obávat. Šlo pouze o vedlejší efekt interního testu funkce Find My Mobile (Najít telefon).

Společnost zdůraznila, že notifikace nemá na zařízení uživatelů žádný efekt a že zákazníkům, kterých se to týká, pošle co nejdříve zprávu s dalšími podrobnostmi. Ve stejnou dobu ovšem někteří další uživatelé začali hlásit, že se mohou dostat k osobním údajům jiných uživatelů, včetně posledního čtyřčíslí na platebních kartách, telefonních čísel nebo e-mailových adres, když se přihlásí do svých účtů v internetovém obchodě Samsungu.

Mluvčí Samsungu v reakci sdělila, že problém způsobila technická chyba. „Jakmile jsme se o incidentu dozvěděli, zablokovali jsme možnost přihlásit se do obchodu na našich stránkách, dokud problém nebyl vyřešen“, dodala zástupkyně společnosti Samsungu. Upřesnila také, že chyba se týkala jen malého počtu uživatelů.

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF

— Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020