Samsung už nemá nejrychlejší aktualizace. Předběhla ho tato značka

Rychlost, s jakou dokáží výrobci aktualizovat své chytré telefony na novější verzi Androidu, je pro řadu uživatelů klíčová. Zatímco někteří patří mezi rekordmany a stíhají aktualizace velmi rychle, jiným to trvá o poznání déle. Mezi špičku přitom dlouhá léta patří jihokorejský gigant Samsung (když nebudeme počítat Pixely přímo od Googlu), který aktualizuje své široké portfolio nadstandardně rychle, přičemž délka podpory také nemá příliš velkou konkurenci. V případě Androidu 15, který má přijít společně s nadstavbou One UI 7, ovšem nastaly neočekávané potíže a uživatelé prozatím marně vyhlížejí, kdy se alespoň v rámci betaverze dočkají přívalu novinek.

Této situace využil jiný výrobce, který pro své zákazníky přichystal aktualizaci na Android 15 dříve než společnost ze Soulu. Oním rychlíkem je Motorola, která prvním uživatelům dává možnost okusit novinky v poslední verzi operačního systému v rámci svého beta programu. To je poměrně velkým překvapením, neboť Motorola nepatří mezi žádné rychlíky i přes to, že její nadstavba je mnohem úspornější než ta od Samsungu. Tentokrát se ale dceřiná společnost čínského Lenova překonala.

Motorola Edge 50 Fusion has started receiving Android 15 along with October security patch in india @Moto has really stepped up the game this time isn't it! pic.twitter.com/7gL7y2q3dI

— Beta (@singhalritik111) October 14, 2024