Samsung údajně plánuje oslabit vlajkové řady S a Note. Prim mají hrát skládačky

Už několik let po sobě nám Samsung servíruje dvakrát do roka nové vlajkové smartphony – na jaře řada Galaxy S, na podzim řada Galaxy Note. Dokud každou z těchto řad tvořil jeden, maximálně dva modely, dalo se hovořit o přehlednosti portfolia, jenže v poslední době to je samé Pro, Ultra, Lite nebo Fan Edition, a najednou je těch vlajkových lodí nějak moc. A to ještě nehovoříme o prémiových modelech s ohebnými displeji.

Z tohoto důvodu Samsung údajně plánuje svoji paletu zařízení promíchat, přičemž podle informátora Ice Universe by se tak mohlo stát už v příštím roce. V něm bychom měli být svědky postupného ústupu vyšších modelů řady Galaxy A, které by měly nahradit právě modely Galaxy S a Note. Koneckonců už na letošním Galaxy Note 20 je vidět, že Samsung sáhl k drastickému ořezávání nákladů, u řady Galaxy S21 máme očekávat to samé.

You will find that the A series of high-end models have disappeared, and Note20 looks like the A series. There are signs that Samsung can weaken the S/N series and regard the Z series as the true flagship.

— Ice universe (@UniverseIce) September 12, 2020