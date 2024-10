Samsung představuje chytrou domácnost řízenou AI. Zažít ji můžete v pražském Chapteru

Jak se žije ve skutečně chytré domácnosti? To můžou od 4. do 5. na vlastní kůži otestovat návštěvníci prostoru Chapter v pražských Holešovicích. Samsung zde připravil interaktivní prezentaci svých AI technologií, jejichž cílem je usnadňovat každodennost.

Méně námahy, nižší spotřeba elektřiny a víc volného času. To jsou jen některé z mnoha výhod domácnosti, v níž spotřebiče disponují umělou inteligencí (AI). Navzdory tomu nedávný průzkum ukázal, že AI umí v reálném životě využívat pouze 15 % Evropanů. Samsung proto připravil praktickou ukázku chytré domácnosti, kde může přednosti umělé inteligence zažít úplně každý.

Jednodušší život od kuchyně po koupelnu

V prostorách holešovického Chapteru najdete plnohodnotnou domácnost, od kuchyně přes koupelnu až po obývací pokoj s pracovnou. Ukázkový byt je vybavený chytrými zařízeními Samsung, která mezi sebou díky inteligentním funkcím dokážou komunikovat, a razantně tak usnadňují každodenní fungování.

Zářným příkladem je prostor, kde byste ještě donedávna umělou inteligenci zřejmě nehledali. V kuchyni vybavené chladničkou Samsung Family Hub s 21,5palcovou obrazovkou na dveřích můžete vytvářet seznam potravin včetně data spotřeby, vyhledávat recepty podle surovin, které máte k dispozici, nebo sledovat své oblíbené kuchaře na YouTube. Recept máte vybraný? Trouba Samsung automaticky nastaví teplotu i časovač.

Také duo pračky a sušičky Samsung vám ušetří starosti se správným nastavením. Pokud nechcete ztrácet čas hledáním ideálního pracího režimu, stačí se spolehnout na AI, která na základě prádla v bubnu sama zvolí teplotu i otáčky při odstřeďování. Sušička pak dokáže podle vybraného pracího režimu automaticky nastavit délku a teplotu sušení.

Vše důležité v jediné aplikaci

Do ekosystému chytré domácnosti patří samozřejmě i televize – ostatně obývací pokoj bývá tradičním středobodem domova. V Chapteru můžete AI funkce otestovat na 75palcovém 4K televizoru Neo QLED, jenž nabízí krom vynikajících obrazových vlastností také integrovaný SmartThings Hub.

Právě aplikace SmartThings představuje řídicí centrum chytré domácnosti. Díky ní lze z televizoru, mobilu či tabletu jednoduše sledovat stav připojených zařízení nebo je rovnou ovládat. To se týká i spotřeby elektřiny – v aplikaci najdete přehled reálných nákladů za energie a můžete zde nastavit i měsíční limity útrat. Chytré bydlení tak osloví nejen nadšence do technologií, ale všechny, kteří chtějí fungovat efektivněji, pohodlněji, a ještě přitom ušetřit.

Chytrou domácnost od Samsungu si můžete přijít vyzkoušet do holešovického Chapteru (U Průhonu 0, Praha 7) od 4. do 5. října. Prostor je otevřený od 10 do 20 hodin.