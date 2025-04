Samsung představil obrněný Galaxy XCover 7 Pro. Má vyměnitelnou baterii a 7 let aktualizací

Samsung představil odolnou novinku Galaxy XCover 7 Pro

Nabídne robustní konstrukci, výměnnou baterii a 7 let aktualizací

V prodeji u nás bude od začátku května za 14 990 korun

Samsung obohacuje svůj repertoár odolných smartphonů o novinku jménem Galaxy XCover 7 Pro. Jde o vylepšenou verzi loňského základního modelu XCover 7. Co se designu týče, drží se novinka stejných charakteristik jako loňský model. Obrněná konstrukce disponuje krytím IP68 a může se chlubit vojenskou certifikací MIL-STD-810H, díky tomu telefonu neuškodí krátkodobé ponoření do vody a vydrží taky kdejaký pád. Displej o úhlopříčce 6,6″ je chráněn díky sklu Gorilla Glass Victus Plus a dle slov výrobce by mu nemělo dlouhodobě škodit ani pravidelné dezinfikování a čištění.

Vyměnitelná baterie a sedm let aktualizací

Oproti základnímu modelu disponuje XCover 7 Pro vylepšeným čipsetem Snapdragon 7s Gen 3 a polepšila si i baterie, jejíž kapacita činí 4 350 mAh. Dnes již poměrně raritní je možnost uživatelského vyjmutí baterie, a tedy její jednoduchá výměna. Telefon bude k dispozici jen v jedné paměťové konfiguraci, a to s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm, které je však možné rozšířit microSD kartou až o další 2 TB, což by mělo uspokojit i náročnější zákazníky.

Na zádech přibyla jedna čočka fotoaparátu, kdy zde kromě hlavního 50Mpx senzoru najdeme nově i 8Mpx širokoúhlý fotoaparát. Vpředu se pak nachází 13Mpx selfie kamerka. Zajímavostí jsou dvě programovatelná hardwarová tlačítka, na která lze namapovat nejčastěji používané aplikace dle preferencí uživatele.

Co se softwarové vybavenosti týče, nabídne XCover 7 Pro předinstalovaný Android 15, podporu Samsung Dex a nechybí ani několik AI funkcí (mazání objektů z fotografií, AI Výběr nebo Read Aloud čili čtení textu nahlas). Co stojí za zmínku, je přislíbená oficiální softwarová podpora na dlouhých sedm let, což je doba běžná spíše u top modelů a je to rozhodně vítaná změna.

Z oblasti konektivity telefon nabídne podporu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, a dokonce i podporu eSIM. Nabíjení je možné pomocí USB-C (3.2) konektoru a případně i skrze Pogo piny na těle zařízení. Dále zde najdeme čtečku otisků prstů a duální stereo reproduktory. Na pulty obchodů se obrněná novinka dostane na začátku května s cenovkou 14 990 korun.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.