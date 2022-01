Samsung láká na představení vlajkového čipsetu Exynos, inspiroval se u herních konzolí

Novou generaci svých vlajkových čipsetů už představil jak MediaTek, tak i jeho rival Qualcomm. Kdo prozatím chybí, je Samsung, jenž svými nejvýkonnějšími čipsety Exynos osazuje vlastní vlajkové modely pro vybrané trhy, včetně toho našeho. Korejský gigant na Twitteru zveřejnil krátké video, kterým odhalil nejen datum představení nového Exynosu, ale také několik málo informací.

Nový čipset dostane grafiku postavenou na architektuře AMD jménem RDNA 2, kterou můžete znát například z konzolí Xbox Series X a PlayStation 5, případně z grafických karet AMD RX 6000. Ačkoli to pochopitelně neznamená, že mobilní čipset bude stejně výkonný jako dedikované herní konzole, bude zajímavé sledovat, jaký bude mít tato architektura na výkon chystaného Exynosu vliv.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/0H2MeVUbeS

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 30, 2021