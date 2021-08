Samsung konečně odstraní reklamy ze svých mobilních aplikací

Prostředí One UI od Samsungu je považováno za jednu z nejlepších nadstaveb systému Android, ovšem úplně bez výhrad to není. Uživatelé si například stěžují na množství reklam v předinstalovaných aplikacích jako je Počasí, Samsung Pay nebo Témata. Tento stav by se ale mohl zanedlouho změnit.

Aplikace od Samsungu bez reklam?

Samsung potvrdil, že u zmíněných tří aplikací reklamy odstraní, dojít by k tomu mělo v rámci aktualizací do konce letošního roku. Zástupce Samsungu uvedl pro server TheVerge, že prioritou firmy je nabídnout tu nejlepší zkušenost ve všech produktech a službách, aby naplnil potřeby a tužby jejich uživatelů.

S tímto rozhodnutím rozhodně souhlasíme; zakoupit si telefon za více než 30 tisíc a nechat se v nich obtěžovat reklamou jako v nějaké „levné Číně“ rozhodně působí velmi nepatřičně.