Samsung Galaxy Z Fold 3 zabouchne dveře za řadou Note. Navíc dorazí nečekaně brzy

V posledních letech se stalo tradicí, že Samsung v únoru představuje nové smartphony řady Galaxy S a v srpnu odhaluje telefony řady Galaxy Note s integrovaným stylusem. Pro příští rok však Samsung kompletně promění scénář – jarní Unpacked Event se dle všeho odehraje už v půli ledna, ten letní pak bude přesunutý ze srpna na červen. Zbrusu nové bude i „herecké“ obsazení.

Podle korejských zdrojů má červnová premiéra patřit skládacímu smartphonu Samsung Galaxy Z Fold 3, který se má stát přímou náhradou oblíbené řady Galaxy Note. Ta by měla být kompletně zrušena, maximálně se dočkáme spekulovaného odlehčeného modelu Galaxy Note 20 Fan Edition.

Nový Fold má Galaxy Note zcela zastoupit – v jeho těle údajně najdeme šachtu na stylus S Pen, se kterým bude možné „kouzlit“ po ohebném displej. Telefon se má dočkat druhé generace ohebného skla (UTG), které by snad mělo přinést větší odolnost vůči poškrábání.

Aby nebylo těch inovací málo, Galaxy Z Fold 3 bude údajně prvním smartphonem od Samsungu, který bude obsahovat poddisplejovou selfie kameru. To však pouze v situaci, že jeho kvalita bude uspokojivá; v opačném případě Samsung pravděpodobně vsadí na otvor v displeji. Zvažovaným řešením prý byla i vysouvací kamera, tu se však Korejci z obav o spolehlivost rozhodli vypustit z plánů úplně.

At the same time, leading Samsung will release Fold3, which will bring a lot of innovative technologies. CUP (Camera under Panel), S Pen, second-generation UTG, etc.

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2020