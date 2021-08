Samsung Galaxy Z Flip 3 je nejhezčí véčko s ohebným displejem (první dojmy)

Dnešní Samsung Unpacked Event byl oproti minulým rokům poněkud netradiční. Korejský gigant po dlouhých letech nepředstavil žádného pokračovatele smartphonů řady Galaxy Note, a namísto toho nám naservíroval hned dva smartphony s ohebným displejem. V obou případech se jedná o pokračovatele již existujících modelů, přičemž u letošní generace se Samsung rozhodl sjednotit označení. Nový Galaxy Z Flip tak v názvu nese číslovku 3, byť „dvojka“ nikdy představena nebyla, nepočítáme-li vylepšený základní model o podporu 5G.

Galaxy Z Flip 3: véčko, které se nebojí vody

Čerstvě odhalená novinka je konstrukčně řešená prakticky stejně jako loňský model, což však není nijak na škodu; stále se jedná o elegantní smartphone s rozměrným displejem, který však díky véčkové konstrukci snadno schováte do kapsy.

Rozměry se mezigeneračně prakticky nezměnily, telefon je o milimetr nižší, o milimetr užší a v zavřeném stavu o půl milimetru tenčí. Hmotnost je pak na naprosto totožná – 183 gramů. To není nijak velká hodnota, uvážíme-li, že před sebou máme smartphone s 6,7″ displejem a kloubovým mechanismem.

Kloub i rámeček mají být vyrobené z dosud nejodolnějšího hliníku, který kdy Samsung použil a veškeré skleněné plochy pak tvoří nejnovější generace odolného skla Gorilla Glass Victus. Třešničkou na dortu je voděodolnost; telefon totiž splňuje krytí IPx8, takže by měl vydržet ponoření do vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Samsung s největší pravděpodobností sáhl po technologii nano-coatingu, která uvnitř chrání vše potřebné před poškozením kapalinou, ale například samotnému mechanismu kloubu by voda vadit neměla.

Vnější displej narostl, vnitřní je odolnější

První generace modelu Galaxy Flip sbírala v recenzích „minusy“ za titěrný vnější displej, který v kontrastu s Motorolou RAZR působil nepatřičně. Samsung si vzal všechny výtky k srdci a vybavil letošní novinku větším zobrazovačem s úhlopříčkou 1,9 palce, což je čtyřikrát více, než u předchozí generace. Stále se nejedná o nijak obří panel, ale alespoň vám dovolí několik základních věcí – číst zprávy, kontrolovat počasí nebo třeba přepínat skladby v hudebním přehrávači.

Kromě toho může vnější displej posloužit jako hledáček při pořizování autoportrétů hlavním fotoaparátem, jehož dvě čočky sedí hned vedle vnějšího displeje. Pro úplnost se sluší dodat, že se jedná o AMOLED panel s rozlišením 512 × 260 pixelů.

Ohebný displej si ponechal úhlopříčku 6,7″, ovšem Samsung pro letošní rok nasadil to nejlepší, co má – Dynamic AMOLED 2X s Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 640 pixelů) a adaptivní obnovovací frekvencí, která může dosáhnout až 120 Hz. Díky nové ochranné vrstvě Samsung slibuje, že displej Galaxy Z Flip 3 je až o 80 procent odolnější než u minulé generace. Selfie kamerka se stále nachází v otvoru nahoře uprostřed, na rozdíl od Galaxy Z Fold 3 se Samsung nepokoušel schovávat ji pod samotný panel. Díky tomu si ale mohl dovolit nasadit vyšší rozlišení, konkrétně 10 megapixelů.

Pokud chcete kvalitnější autoportréty, musíte vzít zavděk již zmíněnému hlavnímu fotoaparátu. Ten opět tvoří dvě čočky, klasická a širokoúhlá. Hlavní kamerku tvoří 12Mpx snímač a opticky stabilizovaná čočka se světelností f/1.8, širokáč je rovněž 12Mpx, ale má horší světelnost f/2.2 výměnou za širší 123° záběr. Obě čočky kryje ochranné sklo Gorilla Glass DX, což má znamenat vyšší odolnost a nižší míru odlesků.

Stejně jako loni lze úhel rozevření zaaretovat v několika polohách, čehož Samsung naplno využívá v prostředí systému, například v aplikaci fotoaparátu, kdy v horní část displeje slouží jako hledáček, spodní pak obsahuje ovládací prvky. Nehledě na to, že v úhlu 90° můžete základnu použít rovnou jako stativ a užívat si nerozmazaných nočních snímků.

Výkonu na rozdávání

Mozkem Samsungu Galaxy Z Flip 3 je 5nm čipset Qualcomm Snadragon 888, který se postará jako o vysoký výkon, tak o podporu moderních bezdrátových sítí 5G, Wi-Fi 6 nebo Bluetooth 5.2. Pochopitelně nechybí ani možnost bezkontaktních plateb skrze NFC. Galaxy Z Flip 3 bude nabízen ve dvou paměťových variantách, a to se 128 nebo 256 GB vnitřní paměti bez možnosti dodatečného rozšíření. Paměť RAM bude v obou případech dosahovat kapacity 8 GB.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 3 Systém: Android 11 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 166 x 72,2 x 6,9 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Akumulátor v telefonu disponuje kapacitou 3 300 mAh, podporováno je jak rychlonabíjení skrze USB-C, tak i bezdrátové nabíjení standardu Qi. Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou One UI 3.1. Kromě jednoho slotu pro fyzickou nanoSIM novinka nabídne i možnost nahrání druhého čísla v podobě eSIM.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Z Flip 3 bude dostupný v sedmi atraktivních barvách, nicméně na českém trhu budou dostupné čtyři barvy – krémová, zelená, fialová a černá. Černá barva má jako jediná matnou povrchovou úpravu, ostatní varianty jsou lesklé.

Telefon bude dostupný 27. srpna, již dnes si jej však můžete předobjednat s tím, že k registraci dostanete zdarma službu Samsung Care+ na jeden rok. Galaxy Z Flip 3 přijde na 26 999 korun ve variantě se 128GB pamětí, za dvojnásobné úložiště si připlatíte 2000 korun. K dispozici bude také originální příslušenství – kožený zadní kryt (1 999 korun), kryt z aramidového vlákna (1 699 korun), silikonový kryt s poutkem (999 korun) a kryt s držákem na prst v silikonovém a průhledném provedení (999 korun/799 korun).