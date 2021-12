Samsung Galaxy S21 FE unikl na prvním videu. Známe i hardwarové parametry

Už jen necelé dva týdny nás dělí od premiéry dlouho odkládaného smartphonu Samsung Galaxy S21 FE, který bude dost možná vůbec prvním telefonem představeným v roce 2022. Jeho premiéra se odehraje 4. ledna při veletrhu CES v Las Vegas, kde nebude chybět ani naše redakce. Díky spoustě úniků již známe jeho vzhled i výbavu, nyní se můžeme podívat na první obrázky z unboxingu, který původně nato natočil vietnamský obchodník, následně však video z YouTube zmizelo a zůstalo po něm pouze několik obrázků. Na již smazaném videu bylo dokonce vidět IMEI telefonu, čímž pro Samsung bude poměrně snadné dohledat, kdo produkt „ven“ vynesl a pravděpodobně z toho i vyvodí patřičné právní důsledky.

