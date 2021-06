Samsung Galaxy M32: i levný telefon může mít 90Hz AMOLED a obří výdrž

Levný smartphone, který potěší dílčími výdobytky z vyšších cenových kategorií. Tato slova bezezbytku pasují na čerstvě představený Samsung Galaxy M32, který sice není žádný trhač asfaltu, ovšem nabídne kvalitní displej, velkou baterii, rychlé nabíjení a čtveřici fotoaparátů na zadní straně.

Samsung Galaxy M32 potěší pořádným displejem

Představená novinka si na první pohled nehraje na to, co není. Telefon je vsazen do plastové vaničky s vertikálním šrafováním. Displej na přední straně má poměrně široké rámečky (především dole) a namísto moderního průstřelu pro selfie kamerku využívá obyčejnějšího výřezu. Samotný zobrazovač je ovšem na danou třídu nadstandardně kvalitní; jedná se o AMOLED panel, který na úhlopříčce 6,4“ potěší rozlišením Full HD+, vyšší obnovovací frekvencí 90 Hz, a hlavně velmi dobrou svítivostí 800 nitů.

Selfie kamerka ve výřezu má rozlišení 20 megapixelů, hlavní fotoaparát v „plotýnkovém“ uspořádání obsahuje hlavní 64Mpx snímač, 8Mpx širokáč a dva 2Mpx senzory pro makrosnímky a odhad hloubky. Čtečka otisků prstů je schovaná do zapínacího tlačítka na pravé straně.

Bez 5G, zato s vysokou výdrží

Srdcem Galaxy M32 je čipset MediaTek Helio G80, takže na podporu sítí 5G musíme bohužel zapomenout. Procesor se opírá o 4 nebo 6 GB RAM, pro ukládání dat poslouží 64 nebo 128GB paměť, kterou lze dále rozšířit paměťovou kartou.

Galaxy M32 bude nepochybně přeborníkem ve výdrži, neboť uvnitř telefonu se nachází 6 000mAh akumulátor. K nabíjení slouží USB-C port podporující nabíječky o výkonu až 25 Wattů, v balení je však slabší 15W adaptér. Společně s USB-C najdeme na těle i tradiční sluchátkový jack. Operačním systémem je Android 11 schovaný za nadstavbu OneUI 3.1.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy M32 nejprve míří na indický trh, kde bude nabízen za cenu 14 999 rupií (asi 4 300 korun bez DPH) ve variantě 4/64 GB, vyšší model s 6 GB RAM a 128GB pamětí přijde na 16 999 rupií (asi 4 900 korun bez DPH). O dostupnosti na našem trhu zatím nemáme žádné informace.