Samsung Galaxy Book 2 Pro: úžasně tenké a lehké notebooky s vysokým výkonem i výdrží

Jelikož Samsung vystřílel většinu svých nábojů už před třemi týdny, na veletrh MWC nepřivezl žádný nový telefon, tablet či hodinky. Dočkali jsme se však velice zajímavých notebooků, na nichž Korejci demonstrují, do jaké míry se dají redukovat rozměry a hmotnost, aniž by utrpěla výbava.

Galaxy Book2 Pro: Official Unboxing | Samsung

Watch this video on YouTube

Samsung Galaxy Book 2 Pro: tenké, lehké a přitom výkonné

Řada Galaxy Book 2 Pro byla představena ve dvou velikostech: s 13,3” a 15,6” displejem. V obou případech se jedná o tenké přenosné počítače s kovovými těly, které v zavazadle prakticky neucítíte: menší model váží pouze 0,87 kg, větší 1,11 kg (1,17 kg s externí grafikou). Podobně nízkými hodnotami překvapí i tloušťky: 13,3” varianta má v pase pouze 11,2 mm, větší 11,7 mm (13,2 mm s externí grafikou).

Přestože se jedná o lehké a tenké stroje, splňují certifikaci Intel Evo, kterou přitom dostávají pouze ty s vysokým výkonem, rychlým startem, špičkovou konektivitou apod. V případě Galaxy Book 2 Pro výkon zajišťují procesory Intel Core i5 a i7 12. generace (detaily bohužel neznáme). O grafickou část se stará čip Intel Xe, u 15,6“ modelu volitelně i výkonnější grafika Intel Arc. Operační paměť může dosahovat kapacity až 32 GB, úložiště typu NVMe bude k dispozici v kapacitě až 1 TB.

Portová zásoba, kterou by mohli ostatní závidět

Oba modely dostaly do vínku AMOLED displeje s Full HD rozlišením, takže v případě menšího bude obraz jemnější. Webkamera v rámečku je schopná zaznamenávat video ve Full HD rozlišení a s kvalitním zvukem, o jehož záznam se postará dvojice mikrofonů. Oba jsou dále vybavené stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které ladila společnost AKG.

I přes tenké tělo nebudou uživatelé nijak limitováni konektorovou výbavou. Obě velikosti disponují dvěma porty USB-C (1× USB 3.2, 1× Thunderbolt 4), jedním USB-A, plnohodnotným HDMI, sluchátkovým portem a čtečkou microSD karet. 15,6“ model můžete navíc volitelně dostat i se slotem na SIM a podporou sítí 5G. Jinak se o bezdrátovou konektivitu stará Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.1.

Co se výdrže týče, Samsung slibuje u obou modelů až 21 hodin na jedno nabití. O nabíjení se stará přiložená USB-C nabíječka s výkonem 65 wattů. Operačním systémem je nepřekvapivě Windows 11.

Na českém trhu je neuvidíme

Pokud jste se těšili na to, že si nové notebooky od Samsungu koupíte na českém trhu, musíme vás zklamat – korejská firma nemá v plánu je u nás prodávat, což už po mnoho let platí pro všechny její notebooky. Velká to škoda.