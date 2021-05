Samsung Galaxy A82 se chystá do světa, půjde o nejvybavenější „áčko“

Samsung v domovské Koreji před nedávnem představil telefon s názvem Galaxy Quantum 2. Smartphone jako takový je určen výhradně pro tamní trh, nicméně nové spekulace ukazují na to, že by korejská novinka mohla změnit kabátek a dostat se také na mezinárodní trh. Kódové označení je totiž SM-A826S, což naznačuje příslušnost k řadě Galaxy A, konkrétně na model s názvem Galaxy A82, jenž v portfoliu chybí.

Samsungu unikla na internet krátká propagační smyčka, která se velmi často objevuje v obchodech. V ní se sice nic zajímavého o telefonu nedozvíme, nicméně grafickým zpracováním odpovídá aktuální marketingové komunikaci řady A, přičemž nezapomíná do videa umístit také název telefonu Samsung Galaxy A82 5G.

Specifikace se pravděpodobně nebudou příliš lišit od aktuální korejské varianty. AMOLED displej má velikost 6,7″, rozlišení 1440p a 120Hz obnovovací frekvenci, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty. Procesor je sice starší, ale stále výkoný Snapdragon 855+, který doplňuje 4500mAh baterie a trojice fotoaparátů s rozlišením 64, 12 a 5 Mpx.

Samsung Galaxy A82 5G, the worst kept Samsung A-series secret pic.twitter.com/14y3Yei6nk — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 5, 2021

Cenou by spekulovaný Samsung Galaxy A82 5G měl zamířit do cenového segmentu 500 – 600 dolarů (cca 10 700 – 12 800 korun), čímž by měl přemostit díru mezi dostupnější řadou A a vybavenější řadou S, která by se rovněž měla dočkat příchodu Samsungu Galaxy S21 FE. Jestli se nejvybavenější Samsung střední třídy dostane také na náš trh prozatím nemáme informace.