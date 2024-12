Samsung DeX pro Windows se loučí. Funkce přestala dávat smysl

Samsung s příchodem One UI 7 zařízne DeX pro Windows

Na počítače tak nebude možné zrcadlit prostředí telefonu

Standardní počítačový režim DeX by měl zůstat nadále funkční

Počítačové prostředí Samsung DeX je tu s námi už 7 let, premiéru si odbylo v roce 2017 ve smartphonu Galaxy S8. O dva roky později Samsung představil stejnojmennou aplikaci pro Windows, která dokázala využívat prostředí DeX prakticky na jakémkoliv počítači, avšak tento způsob využití pravděpodobně nezískal mnoho fanoušků. Samsung tak DeX pro Windows brzy ukončí.

DeX pro Windows končí, Samsung namísto něj propaguje aplikaci od Microsoftu

Samsung DeX umožňuje vytvořit z jakéhokoliv výkonnějšího smartphonu Samsung cestovní počítač – stačí k němu připojit externí displej a klávesnici, popř. myš. Prostředí telefonu se na větší obrazovce chová jako standardní desktopový systém s hlavním panelem a možností pracovat s aplikacemi v oknech.

Stejnojmenná aplikace pro Windows umožňuje prakticky to samé, jenom se telefon nepřipojuje k externímu displeji, ale rovnou k celému počítači. Uživatel tak de facto pouze vymění systém Windows za omezenější mobilní systém s desktopovým rozhraním. K čemu to může být dobré? Užitek v tomto systému mohli spatřovat uživatelé, pro které je smartphone náhradou počítače a nosí v něm veškerá důležitá data – těmto uživatelům stačilo připojit telefon buď k samostatnému displeji nebo k jakémukoliv počítači, a byli „doma“.

Samsung ale zřejmě vypozoroval, že druhou variantu využívá málo uživatelů, a proto se rozhodl s příchodem One UI 7 aplikaci DeX pro Windows zrušit a zachovat pouze klasický DeX. Namísto původní aplikace Samsung doporučuje uživatelům používat aplikaci Microsoft Phone Link (v češtině Propojení s telefonem), která umí spoustu věcí – spouštět na počítači mobilní aplikace, zobrazovat oznámení nebo rovnou zrcadlit celé mobilní prostředí.

Samsung s Microsoftem na vývoji aplikace Propojení s telefonem spolupracuje, proto mají telefony korejského výrobce se systémem Windows bližší pouto než konkurenční telefony. Pokud by vám ale přeci jen aplikace DeX pro Windows chyběla, existuje řešení – počítače s Windows totiž lze používat jako externí bezdrátový displej, a to skrze položku v nastavení „Promítání na tento počítač“. Takto by mělo být i v budoucnu možné promítat prostředí DeX přímo na obrazovku „celého“ počítače, a nikoliv pouze samostatného monitoru.