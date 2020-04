Samsung chystá svůj první smartphone s vysouvací selfie kamerou

Kvůli ztenčování rámečků okolo displejů řeší prakticky všichni výrobci smartphonů, kam umístit selfie kameru. Nejčastějším umístěním je výřez či otvor v displeji, méně častěji pak výrobci sahají k vysouvacím fotomodulům. Samsung je v této oblasti poměrně konzervativní, jediným novodobým výstřelkem v jeho podání se stal smartphone Galaxy A80 využívající u fotoaparátu vysouvací a zároveň otočné konstrukce. Nyní se ale od něj ale prý dočkáme i telefonu s klasickou vysouvací kamerou.

Střední třída s trojitým fotoaparátem na zádech

Tvrdí to obvykle dobře obeznámený informátor @onleaks, který zveřejnil i první neoficiální rendery, jak by chystaný Samsung (pravděpodobně z řady mohl vypadat. Očekávat máme telefon s přibližně 6,5“ displejem s širší bradičkou a tenkými rámečky nahoře a po stranách.

Z těla telefonu se má vysouvat klasický kvádřík s integrovanou selfie kamerou, fotoaparát na zádech má být řešen klasicky třemi čočkami umístěnými v levém horním rohu zad. Záda mají být dále doplněna o čtečku otisků prstů, což patrně znamená příslušnost telefonu do nižší střední třídy – u vyšších řad Samsung integruje čtečku přímo do displeje. Potvrzuje to i přítomnost sluchátkového konektoru, který rovněž Samsung u vybavenějších strojů vynechává.

Bohužel zatím neznáme ani žádné parametry, ani termín očekávaného odhalení.