Samsung chystá službu pro cloudové hraní. Uspěje mezi rozjetou konkurencí?

Jihokorejská společnost Samsung oznámila, že se chystá vkročit do vod cloudového hraní a rozšířit už tak bohatou nabídku, která se v tomto odvětví v posledních letech objevila. Pro tento krok se rozhodla využít jako výchozí platformu operační systém Tizen, který využívá u svých smart televizí.

Novinku sdělila společnost světu na své konferenci Samsung Developer Conference. Co už však Samsung neřekl, byly jakékoliv další detaily, bližší informace ohledně představeného projektu nebo informace o hrách, které by si mohli majitelé chytrých televizí Samsung v budoucnu zahrát. Neznámé zůstalo po skončení konference i datum, ke kterému bude slíbené streamování her k dispozici.

Nutno podotknout, že ze strany Samsungu nejde o první pokus vstoupit do světa cloudového hraní. Již v průběhu roku 2010 se firma za stejným účelem spojila se společností Gaikai, zaměřující se na streamování her, a i tehdy chtěla přinést streamované hry primárně na obrazovky svých chytrých televizorů. Projekt došel v té době dokonce až do fáze vydání betaverze. V mezičase však změnila společnost Gaikai vlastníka (Sony), který se rozhodl vydat jiným směrem a od projektu odstoupil. Technologie původně vyvinutá pro Samsung ale nezůstala bez využití. Později ji Sony použilo v rámci své služby Playstation Now.

Jestli Samsungu druhý pokus o cloudové hraní vyjde, je otázkou, na kterou možná brzy zjistíme odpověď. Jisté ale je, že se situace od doby, kdy to zkoušel poprvé, výrazně změnila a je tu mnohem více konkurentů, kteří si nenechají jen tak vzít svoje místo na trhu a své uživatele.