Samsung chystá bestiální fotočip s rozlišením 600 Mpx. Do telefonů se zatím ani nevejde

Podle informací důvěryhodného insidera, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Ice universe, vzniká v Samsungu fotografický senzor s rozlišením 600 Mpx. Známý twitterový uživatel své tvrzení podložil snímkem, který patrně pochází z nějaké interní dokumentace či prezentace. Jinými slovy, máme pádné důvody se domnívat, že jihokorejský výrobce na tomto čipu skutečně pracuje.

K našemu překvapení lze z obrázku vyčíst poměrně velké množství informací, ať už hovoříme o klíčových specifikacích či motivaci, s níž celý projekt vzniká. Snímek se odvolává na stále běžnější pořizování videa v rozlišení 4K a 8K, čemuž chce jít Samsung naproti implementací většího snímače, který umožní zoomovat bez přílišné ztráty kvality.

Problém s nadměrnou velikostí

Senzor ISOCELL 600MP se však v komerčních zařízeních ještě nějakou dobu neobjeví. Jihokorejský výrobce musí nejprve přijít na způsob, jak si poradit s nepraktickými rozměry čočky. Senzor s velikostí 1/0.57“ by totiž pokryl přibližně 12 % z celkové plochy zad telefonu, z nichž by navíc vyčníval do výšky 22 milimetrů. Není divu, vždyť se také jedná o obrovský 600Mpx čip s rozměrem pixelu 0,8 µm.