Samsung chce konkurovat Applu i v počítačích. Chystá vlastní notebookový procesor

Apple loni zahájil únik od Intelu a začal do svých počítačů nasazovat vlastní ARMové čipsety, které vykazují výrazně větší výkon na jeden spotřebovaný Watt. Na podobnou cestu zřejmě nakročí i konkurenční výrobci počítačů s Windows. Ti dosud svět ARMu pouze oťukávali, neboť jim prozatím chybí procesor, který by mohl Intelu nebo AMD konkurovat; dosavadní produkce od Qualcommu se zatím nemůže s Apple M1 měřit. Díru by mohl zaplnit korejský Samsung.

Procesory Samsung Exynos zamíří do notebooků

Podle neoficiálních informací chystá Samsung na druhou polovinu letošního roku počítač, který bude pohánět jeho vlastní ARMový procesor Exynos 2200. Pravděpodobně se bude jednat o 5nm čipset, který však nabídne vyšší výkon než Exynos 2100 pro smartphony. U procesorové jednotky by mohl Samsung použít vyšší takty než v telefonech, neboť do notebooku je možné nasadit účinnější chlazení. Vyššímu výkonu by mohl napomoci i grafický čip od AMD, jehož nasazení má být výsledkem dvouleté spolupráce AMD a Samsungu.

V případě Samsungu by se nejednalo o první ARMový počítač, korejský výrobce má již na svém kontě notebooky Galaxy Book S a Galaxy Book2, které pohání procesory od Qualcommu. Chystaný nástupce s vlastním procesorem by měl být představen letos na podzim po premiéře nových smartphonů.