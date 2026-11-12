Samsung Black Friday je tady: slevy až 50 %, cashback za recenze i multibuy

Každoroční slevové akce Black Friday jsou tady a Samsung si připravil celou řadu výhod a slev, které potěší zájemce o nové produkty. Ať už sháníte nový mobil, vysavač, televizi nebo třeba lednici, pořídit je nyní můžete výhodněji. Čekají na vás také zajímavé bonusy jako sleva na druhé zařízení, výkupní bonusy nebo navýšení Rewards bodů. Jednotlivé slevy lze navíc kombinovat.
Získejte slevu až 50 % na vybrané produkty
Při použití unikátního slevového kódu získáte na vybrané produkty slevu až 50 %. U mobilních zařízení kódy naleznete na produktových stránkách nebo v košíku, v případě televizorů a domácích spotřebičů jsou slevy započítané přímo v ceně.
Uplatněné Rewards body navýšíme až o 100 %
Další výhody nabízí věrnostní program Samsung Rewards. U vybraných produktů na e-shopu samsung.cz totiž můžete získat až 10 000 Kč v Rewards bodech na další nákup. A pokud už body máte nasbírané z dřívějška, Samsung vám nyní při jejich uplatnění navýší jejich hodnotu o 100 %, a to až do celkové hodnoty 4 000 Kč.
Ekosystém Galaxy s výhodnými bonusy
Uvažujete o novém smartphonu, tabletu nebo chytrých hodinkách? Během první vlny slev nabízíme hned několik cest k úsporám:
- Výkup starého zařízení: Získejte peníze za svůj starý telefon zpět. Výkupní částka může dosáhnout až 17 132 Kč.
- Nakup víc, zaplať míň: Při koupi nového mobilního telefonu můžete získat až 30% slevu na druhý zakoupený produkt z nositelné elektroniky nebo tabletů a 50% slevu až na 3 kusy příslušenství.
Samsung Care+ zdarma: Abyste o své nové zařízení neměli strach, získáte první tři měsíce pojištění pro případ náhodného poškození zcela zdarma.
Prodloužená záruka: K vybraným tabletům Samsung získáte prodlouženou záruku a můžete tak své zařízení používat déle a s větším klidem.
Až 100 000 Kč cashback za recenzi na televize
Změňte svůj obývák v domácí kino a získejte část peněz zpět. Vyberte si z nabídky televizorů Samsung, napište na vybraný model recenzi a Samsung vás odmění cashbackem až do výše 100 000 Kč. Zážitek ze sledování navíc můžete umocnit špičkovým zvukem – při souběžném nákupu soundbaru dostanete slevu 30 %.
Chytrá domácnost za zlomek ceny
Akční nabídka se vztahuje i na segment domácích spotřebičů. Získejte 50% slevu na druhý levnější produkt z vybraných spotřebičů na vaření a vestavných spotřebičů. Pokud potřebujete vybavit prádelnu pračkou a sušičkou, stačí při nákupu zadat kód DRY40 a získáte slevu 40 % na sušičku.
Trade-up bonus: vyměňte staré za nové a ušetřete
Letošní nabídka Black Friday se rovněž týká zajímavých Trade-up bonusů. Znamená to, že vyměníte staré zařízení za nové a k tomu ještě dostanete slevu, která je okamžitá, takže můžete objednat klidně větší nákup s menší zátěží na vaši peněženku. Za odevzdání vašeho starého televizoru nebo domácího spotřebiče k ekologické likvidaci získáte další bonus až ve výši 100 000 Kč.
Výhodnější financování a odměny pro věrné zákazníky
Nákup nových technologií je letos ještě dostupnější. Při nákupu na splátky přes Home Credit získáte dodatečnou slevu 5 % a možnost nákupu bez navýšení na 4 nebo 24 měsíců.
Speciální nabídka pro studenty
Na své si během Black Friday nákupů přijdou i studenti. Po předložení průkazů ISIC, ITIC a ALIVE na ně čekají další slevy. Celou nabídku najdete v oficiálním e-shopu samsung.cz.