S požehnáním Microsoftu: iFixit prodává oficiální nástroje k rozborce počítačů Surface

Server iFixit, který je známý především rozebíráním elektronických přístrojů a zveřejňováním návodů rozborek, prodává ve svém e-shopu různé nástroje pro domácí opravy. V tomto týdnu mezi ně přibylo i několik „kitů“ k opravě počítačů Microsoft Surface, přičemž redmondská společnost na přípravě těchto nástrojů s iFixit spolupracovala.

Domácí rozborka počítačů Surface s požehnáním Microsoftu

Dostat se do počítačů Microsoft Surface není nic jednoduchého, sám jsem si to ověřil na vlastní kůži, když jsem letos v létě vyměňoval akumulátor v Surface Pro (2017). Procedura na bezmála tři hodiny by s nástroji od iFixit byla rozhodně příjemnější.

Surface Pro 7 — 1 out of 10 AGAIN?!?

Nástroje k opravě navrhl přímo Microsoft, iFixit je vyrábí. S jejich pomocí lze snadněji odlepit displeje tabletů Surface Pro nebo ochránit akumulátor počítače před nechtěným poškozením. Pomocníci od iFixit také pomohou s opětovným sestavením zařízení, a to s maximální přesností a přilnavostí jako z továrny. Zatím jsou bohužel určeni pouze počítačovým servisům a komerčním zákazníkům Microsoftu, běžný domácí kutil si je obstarat nemůže.

Spolupráce s Microsoftem není pro iFixit ničím novým, firma například poskytuje součástky pro smartphony Motorola nebo pro náhlavní soupravy HTC Vive.