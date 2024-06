Apple zpřístupní rychlé párování pro všechny výrobce příslušenství. Těžit z toho budou zejména uživatelé

Rychlé párování pro příslušenství bylo v iOS vyhrazeno pouze pro originální příslušenství od Applu

To se s příchodem iOS 18 změní

Pokud nové rychlé párování implementuje co nejvíce vývojářů, usnadní to život všem uživatelům

Párování zařízení je činnost, která patrně nikoho z nás příliš nebaví. Celý proces je sice nutný, ale často velmi obtěžující a zdržující. Před několika lety přišel Apple s elegantním řešením, které chce po uživateli minimální interakci – po zapnutí a přiblížení obou zařízení na iPhonu či iPadu vyskočí notifikace, kterou stačí potvrdit, a rázem je spárováno. Problémem je fakt, že toto snadné párování funguje jen s omezeným množstvím příslušenství, primárně tím, které vyrábí sám Apple. S příchodem iOS 18 se nicméně blýská na lepší časy.

Rychlé párování pro všechny

Ačkoli této informaci věnoval Apple na úvodní keynote WWDC 2024 jen krátkou informaci, v praxi jde o poměrně velkou věc. S příchodem iOS 18 umožní Apple využít rychlé párování také výrobcům třetích stran, což demonstroval na „chytrém fénu“. V aplikacích, které tento proces párování implementují, budou moci uživatelé připojovat příslušenství ke svým zařízením přímo v aplikaci, aniž by museli chodit do Nastavení. Kromě toho Apple uvedl, že tento proces párování zvyšuje soukromí tím, že zabraňuje výrobcům příslušenství získat přehled o ostatních zařízeních v místní síti uživatele.

Vývojáři mohou do svých aplikací přidat párovací proces podobný AirPodům pomocí nového frameworku AccessorySetupKit, další podrobnosti najdete v tomto kódovacím videu z konference WWDC 2024. Doufejme, že této možnosti využije co nejvíce vývojářů a rychlé párování se stane standardem. Systém iOS 18 je v současné době v betaverzi pro vývojáře, přičemž veřejná betaverze bude vydána v červenci. Plnohodnotná aktualizace by měla být široce dostupná v září, ale výrobcům příslušenství bude nějakou dobu trvat, než do svých aplikací přidají podporu tohoto procesu párování.