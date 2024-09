Ruská dopravní policie v akci: řidiče pokutovala za to, že ujížděli před ukrajinskými drony

Představte si, že vám přijde domů poštou pokuta za překročení rychlosti kvůli tomu, že jste se snažili prchat před nepřátelským útočným dronem a pochopitelně jste tak překročili povolenou rychlost.

Může se to zdát jako velmi bizarní záležitost, která se nějak vysvětlí, přeci jen se jednalo o ohrožení života. S tím ovšem nepočítejte v Rusku, konkrétně v Kurské oblasti po vpádu ukrajinských vojsk, neboť pro místní Rusy je to aktuálně poměrně nepříjemná realita. Respektive ještě před několika dny byla, než tamní úřady oznámily, že tyto bizarní pokuty již vystavovat nebudou.

Jak na síti X konstatuje Rob Lee, známý analytik rusko-ukrajinské války, v Kursku stále fungují dopravní kamery, které místní obyvatelé automaticky pokutují za překročení rychlosti, když se snaží ujet útočným ukrajinským FPV dronům.

Traffic cameras are still operating in Kursk, and people are receiving speeding fines when trying to outrun FPVs. Some have resorted to covering their license plates but the traffic police force them to remove them. https://t.co/a39mosxzzM pic.twitter.com/8Bt1vcm8dX

— Rob Lee (@RALee85) August 27, 2024