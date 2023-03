RunCzech má novou aplikaci. Láká na živé přenosy a sledování běžců

Běžecké závody RunCzech patří mezi nejpopulárnější v Česku

Modernizovaná aplikace nabízí streamování závodů i sledování konkrétního běžce

Nová verze je k dispozici ještě před začátkem pražského půlmaratonu

Maratony a půlmaratony spadající pod organizace RunCzech patří v tuzemsku mezi ty nejpopulárnější běžecké závody. Ať už se jedná o pražský maraton či regionální půlmaratony, pokaždé se tyto akce mohou spolehnout na velký zájem nejen ze strany běžců, ale také diváků jak na trati, tak u televizních obrazovek. RunCzech má k dispozici také vlastní aplikaci, která nyní před startem sezóny dostává velkou aktualizaci.

Až doposud byla aplikace primárně určena pro běžce, kteří skrze ni mohli vyzvedávat startovní čísla či získávat základní informace. S novými vylepšeními se však stává atraktivní i pro diváky a fanoušky. Hlavní změnou je integrace platformy Pulse.TV, která nabídne živé přenosy ze všech závodů. Zajímavým přídavkem je také možnost sledovat průběh celého závodu, včetně výkonu konkrétního běžce. Pokud tedy závodí někdo z rodiny či známých, můžete mít detailní přehled o tom, v jaké fázi závodu se právě nachází.

Nechybí ani notifikace o vyhlášení výsledků na stupních vítězů nebo třeba o otevření registrací na novou sezonu. Prostor v aplikaci dostal také Battle of the Teams, který je součástí Pražského mezinárodního maratonu a díky kterému se účastníci mohou stát součástí týmu společně s elitními atlety. Do budoucna se počítá také s integrací Mattoni FreeRun, který přináší vybrané pětikilometrové trasy po celé České republice. Všechny novinky jsou již dostupné v aplikacích pro Android a iOS, takže si je můžete vyzkoušet už při zítřejším pražském půlmaratonu, který odstartuje letošní běžeckou sezónu.