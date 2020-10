Rozčiluje vás vzhled nového Facebooku? Poradíme, jak přepnout na starý

Největší sociální síť světa Facebook minulý měsíc všem uživatelům aktivovala nový design s podporou tmavého režimu. I když se nám v redakci nový grafický kabátek líbí, s novým designem jsme narazili na poměrně závažný problém. Na Facebooku máme hlavní redakční skupinu, ve které řešíme komunikaci ohledně nových článků. Zatímco redaktorům se skupina po přepnutí do nového zobrazovala bez problémů, administrátorovi skupiny se při pokusu o načtení objevovala chybová hláška o tom, že tato stránka není dostupná.

Vzhledem k tomu, že jsme nový design Facebooku testovali už od léta, několikrát jsme tuto chybu reportovali, a to včetně screenshotu a detailního popisku, nicméně to od provozovatele sociální sítě zůstalo zcela bez odezvy. I když v září Facebook automaticky začal všem vnucovat nový vzhled, skrze kontextovou nabídku bylo možné se do toho starého přepnout. Nicméně před nedávnem tahle možnost zmizela a administrátor kvůli tomu přišel o možnost přistupovat do redakční skupiny (z desktopu, z mobilní aplikace to samozřejmě šlo).

Začali jsme se tedy pídit po tom, zda neexistuje nějaká možnost, jak se na Facebooku přepnout do starého designu. Po pár minutách googlení jsme objevili velmi šikovný plugin Switch to Classic design on Facebook pro prohlížeč Chrome. V případě, že používáte Firefox, můžete zkusit toto rozšíření. Jakmile jej do prohlížeče přidáte, můžete si vybrat, jaký design chcete používat.

Pokud patříte mezi ty, kterým v novém Facebooku také něco nefunguje, nebo vám jednoduše nový grafický kabátek nevyhovuje, můžete se díky těmto rozšířením pro webové prohlížeče snadno přepnout do starého vzhledu.