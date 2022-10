Rozborka Pixelu 7 Pro ukazuje minimum změn oproti předchozí generaci

Pixely 7 jsou na světě a spolu s nimi i smršť prvních dojmů, recenzí, testů odolnosti a také rozborek. My se nyní podíváme na jedno video z poslední kategorie, které odhaluje, jak moc se Pixel 7 Pro změnil oproti svému předchůdci a jak snadné je vyměnit některé komponenty.

Co se papírových parametrů týče, je na tom Pixel 7 Pro prakticky stejně jako minulá generace – Google v podstatě pouze vyměnil čipset a lehce si pohrál s fotoaparáty. Nelze se tak divit, že u představené novinky použil prakticky totožné rozmístění komponent uvnitř.

Google Pixel 7 Pro Disassembly Teardown Repair Video Review

Stejně jako loni vede cesta do útrob přes displej: stačí vyjmout šuplík na SIM kartu, zobrazovací panel nahřát a s pomocí patřičných nástrojů oddělit od zbytku těla. Tato procedura je podle autora videa poměrně jednoduchá, takže případná výměna rozbitého displeje by nemusela být noční můrou. To samé platí pro akumulátor, který je dokonce ke snadnějšímu podebrání opatřen dvěma páskami.

Jako neopravitelné se naopak jeví zadní sklo, které je napevno nalepeno na rám, stejně tak není možná výměna nabíjecího portu, který je připájen k základní desce. Spousta dalších drobností ale vyměnitelná je. Vibrační motorek, antény i fotoaparáty – v těchto případech si opravář vystačí se šroubovákem a šikovnými prsty.

Hardwarové parametry Google Pixel 7 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Google Tensor G2, octa-core, 2× 2,85 GHz Cortex-X1 + 2× 2,35 GHz Cortex-A76 + 4× 1,80 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G710 MC10, RAM: 12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 76,6 × 8,9 mm, hmotnost: 212 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO AMOLED, rozlišení: QHD+, 1440 × 3120 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.85, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 120mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 126˚, 1.25µm, AF, selfie kamera: 10,8 Mpx, f/2.2, auto-HDR, 4K video Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Google Pixel 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Google Tensor G2, octa-core, 2× 2,85 GHz Cortex-X1 + 2× 2,35 GHz Cortex-A76 + 4× 1,80 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G710 MC10, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,6 × 73,2 × 8,7 mm, hmotnost: 197 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4355 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.85, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1.25µm, selfie kamera: 10,8 Mpx, f/2.2, auto-HDR, 4K video Kompletní specifikace

Ve výsledku si Pixel 7 Pro vynesl z rozborky skóre 5,5 z 10, což znamená veskrze průměrnou opravitelnost.