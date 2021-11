Rockstar se omluvil za zpackané remastery GTA. Do prodeje vrátí původní verze

Vylepšená kolekce GTA se od svého vydání potýká s výraznými technickými potížemi. Patří mezi ně například katastrofálního efekty deště, nepovedené (a mnohdy nepochopitelně omlazené) obličeje řady postav či plejáda všemožných chyb. Rockstar se nyní kaje před hráči v omluvném dopise a nabízí ke stažení i první patch.

PC verze zmizela z obchodu

Šikovným fanouškům se navíc podařilo v herní souborech nalézt stopy po nelicencované muzice, poznámky od vývojářů i pozůstatky nechvalně proslulého režimu Hot Coffee.

Grand Theft Auto: The Trilogy Best Bugs and Glitches

Watch this video on YouTube

Rockstar kvůli výše popsaným nedostatkům dokonce dočasně stáhl PC verzi hry z prodeje, aby z ní vymazal všechny nežádoucí pozůstatky z vývoje. O kvalitě hry do jisté míry vypovídá také uživatelské hodnocení na platformě Metacritic, které v době psaní článku činilo 0,5/10 na základě necelých pěti tisíc recenzí.

První patch opravuje padesátku chyb

Rockstar v návaznosti na katastrofální stav kolekce vydal omluvné prohlášení a slíbil fanouškům sérii opravných patchů. První záplata už vyšla a podle zveřejněné dokumentace opravuje více než padesát chyb včetně podivného efektu deště. Další aktualizace by měly následovat.

Grand Theft Auto San Andreas: Definitive Edition (2021) pic.twitter.com/UCGtbVHI7H — Out of Context Glitches🦃 (@GlitchesOut) November 14, 2021

Do digitálního obchodu Rockstar Launcher se navíc vrátí všechny tři původní verze her. Zda se tak stane také v případě Steamu, však v tuto chvíli není jasné. Hráči, kteří si „definitivní“ trilogii zakoupí do 30. ledna 2022, navíc dostanou k objednávce originální verze her zdarma. Mnozí hráči však tento krok označují za marketingový tah a snahu tvůrců uměle zvýšit prodeje nepovedené kolekce.