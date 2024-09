Robotický uklízeč Xiaomi X20 míří na český trh. Pyšní se vysokým sacím výkonem

Xiaomi na eventu v Berlíně představilo nové robotické vysavače

Ty zaujmou především sacím výkonem či velkou baterií

Xiaomi na dnešní akci v Berlíně představilo nejen smartphone Xiaomi 14T Pro a českou cenu skládačky Mix Flip, ale prezentovalo zde také nové vybavení pro chytrou domácnost. Robotický vysavač Xiaomi X20 Max nabízí úklid s pokročilými funkcemi, jako je automatické praní mopové podložky při vysokých teplotách a rychlé sušení horkým vzduchem, výsuvné rameno mopu a kartáč proti zamotávání vlasů či výkonné sání, takže je užitečným pomocníkem pro uživatele, kteří nejsou příznivci pravidelné ruční údržby vysavače. Robotický vysavač Xiaomi X20 Pro se pro změnu zaměřuje na výkonné sání a inteligentní funkce, včetně přesného systému vyhýbání se překážkám a inteligentní detekce koberců.

Xiaomi X20 Max usnadní pravidelnou údržbu

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max je vybaven vylepšenou základní stanicí typu „vše v jednom“ se systémem automatického mytí mopové podložky při vysoké teplotě. Uživatelé si mohou přizpůsobit teplotu vody pro mytí mopu, což zajistí optimální výsledky úklidu. Funkce sušení horkým vzduchem navíc vysuší mopové podložky za přibližně tři hodiny, čímž zabraňuje vzniku zápachu.

Výrazným prvkem je výsuvné rameno mopu, které dosáhne do rohů a podél okrajů pro co nejlepší možný úklid. Se sacím výkonem 8000 Pa zvládne Xiaomi Robot Vacuum X20 Max sběr i hluboko usazeného prachu, zvířecích chlupů a dalších nečistot, což ocení především majitelé domácích mazlíčků či alergici. Robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum X20 Max je poháněn 5200mAh baterií a poskytuje až 120 minut nepřetržitého úklidu, takže se hodí i do větších domácností.

Xiaomi X20 Pro nabízí vysoký výkon

.Robotický vysavač Xiaomi X20 Pro rovněž nabízí základní stanici typu „vše v jednom“, která zjednodušuje údržbu tím, že rychle automaticky vyprázdní svou nádrž za cca 13 sekund a automaticky vyčistí mopové podložky, čímž zjednodušuje údržbu. Robotický vysavač disponuje sacím výkonem 7000 Pa a čtyřmi nastavitelnými úrovněmi sání, díky čemuž si poradí s nečistotami a zvířecími chlupy na různých površích, včetně koberců.

Nechybí ani technologie pro vyhýbání se překážkám, která vysavač naviguje kolem nábytku a překážek. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro je vybaven 5200mAh baterií, která zajistí až 160 minut nepřetržitého úklidu, a je tak ideální pro větší úklidy. Ovládá se prostřednictvím aplikace Mi Home/Xiaomi Home, skrze kterou si můžete úklid přizpůsobit podle toho, jak zrovna potřebujete.

České ceny novinek Xiaomi zatím nezveřejnilo. Jakmile je budeme mít k dispozici, do článku je doplníme.