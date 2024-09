Robot 4NE-1 za vás vyžehlí, složí prádlo, nakrájí zeleninu a dokonce i zabaví děti

Německý humanoidní robot dokáže vyžehli i složit prádlo nebo si třeba hrát s malými dětmi

Model s označením 4NE-1 váží 60 kg a je vysoký 170 cm

Dokáže unést náklad o hmotnosti až 20 kg

Vzhled robota 4NE-1 hraje zásadní roli při jeho přijetí ve společnosti. Společnost Neura Robotics se rozhodla pro praktický a funkční design, který lidem připomíná jejich vlastní podobu.

Výzkum hraje v pokroku humanoidní technologie zásadní roli, což si Neura Robotics uvědomuje a vkládá do něj velké úsilí. Firma zaměstnává přední odborníky v oblasti umělé inteligence a spolupracuje s různými výzkumnými institucemi. Tyto projekty spojují výzkum s průmyslem, což umožňuje rychlé zavedení robotů jako každodenních pomocníků.

Robot 4NE-1 je výsledkem dlouholetého výzkumu a technologických inovací. Měří přibližně 170 cm, váží kolem 60 kg a unese až 20 kg. Tento humanoidní robot je vybaven osvědčeným hardwarem, který mu umožňuje provádět různé druhy pohybů. Robot se může pohybovat dopředu i dozadu, otáčet se, ohýbat se, bezpečně se pohybovat v různých terénech a po schodech, a to vše s vysokou úrovní balancování i při manipulaci s křehkými předměty.

Jedním z klíčových prvků robota 4NE-1 je jeho interaktivní hlava, která slouží jako obrazovka pro komunikaci s lidmi. Tato obrazovka zobrazuje informace o stavu robota a usnadňuje interakci. Navíc je plně přizpůsobitelná, což umožňuje uživatelům upravit si robota podle vlastních potřeb. 4NE-1 je také vybaven pokročilými schopnostmi rozpoznávání hlasu, jazyka, tónu hlasu a emocí, což mu umožňuje efektivně komunikovat s lidmi prostřednictvím hlasových příkazů a gest.

Jak vypadá 4NE-1?

Robot 4NE-1 je vybaven moderními senzory síly a točivého momentu s citlivostí 0,1 N a opakovatelností až ±0,01 mm. Tyto senzory umožňují robotu rozpoznat terén, po kterém se pohybuje, a podle toho udržovat rovnováhu. Společnost Neura Robotics také vyvinula patentovanou technologii bezdotykové bezpečné detekce člověka. Tato technologie umožňuje senzoru detekovat lidi a pohybující se objekty i přes překážky, jako je oblečení. Senzor, podporovaný umělou inteligencí, se v průběhu času zdokonaluje, což umožňuje robotu analyzovat situace a reagovat na ně, například tím, že vypočítá a provede alternativní cestu chůze, aby zabránil kolizi.

Neura Robotics věří, že kognitivní robotika bude hrát klíčovou roli při řešení mnoha současných výzev, kterým lidstvo čelí. Jejich technologie nejsou určeny pouze pro průmyslové podniky, ale i pro zlepšení kvality života jednotlivců.

K čemu by mohl sloužit takový robot v běžné domácnosti? Humanoidní robot má potenciál stát se nepostradatelným pomocníkem při vykonávání širokého spektra každodenních úkolů. Může se postarat o třídění a organizaci věcí, což zahrnuje například úklid hraček, uspořádání knih nebo třídění prádla. Jeho schopnost přesouvat předměty znamená, že dokáže manipulovat s balíčky, nákupy či jinými těžkými břemeny, aniž by člověk musel vynaložit fyzickou námahu.

V kuchyni se tento robot může stát skvělým pomocníkem při přípravě jídel, například krájení zeleniny, míchání ingrediencí nebo i jednoduchém pečení. Další neocenitelnou funkcí by mohlo být žehlení prádla, kde by robot s precizností zvládl i náročné kousky oblečení, jako jsou košile nebo šaty. Tímto způsobem by dokázal ušetřit lidem nejen čas, ale také fyzickou námahu, což by jim umožnilo věnovat se jiným, důležitějším činnostem.