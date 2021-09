Revoluce ohebných displejů možná přijde od firmy, u které byste to rozhodně nečekali

Smartphony s ohebnými displeji už jsou s námi nějaký ten pátek, přesto stále trpí stejnými problémy jako na počátku – svrchní ochrana displejů je příliš měkká a lze ji snadno poškodit. I když se Samsung u poslední generace ohebných smartphonů chlubí zvýšenou odolností displeje, stále se do jeho krycí vrstvy bez obtíží podepíšete nehtem. Nyní se však objevila naděje v pevnější budoucnost, a to dokonce od firmy, od které byste to nejmíň čekali.

Tvrdé odolné sklo bez viditelných přehybů?

Společnost LG, respektive její divize LG Chem, včera představila nový materiál, který je tvrdý jako sklo, a přitom pružný jako plast. Kromě toho má být ještě tenčí než konkurenční tvrzená skla pro skládací telefony, pravděpodobně je tím myšlena technologie Ultra Thin Glass od Samsungu.

LG tvrdí, že používá povlak vyrobený z nového materiálu, který je na obou stranách opatřen folií z PET. Toto řešení má vylepšovat tepelnou odolnost a mechanické vlastnosti, které normálně mají běžné materiály z plastu. LG slibuje vysokou trvanlivost, vlastnosti materiálu mají být zachovány i po více než 200 tisících přehnutích, přitom nemají být na první pohled patrná místa ohybu. Ohebné „sklo“ od LG má být možné použít jak pro telefony s vnějším, tak i vnitřním ohebným displejem, takže malý rádius ohnutí patrně není problém.

LG Chem plánuje zahájit sériovou výrobu Real Folding Window v průběhu příštího roku, do koncových zařízení by se takto odolné ohebné displeje mohly dostat o rok později. Počítá se s nasazení nejen v telefonech, ale i v tabletech a noteboocích.