TOPlist

Remaster Total War: Shogun 2 mizí z prodeje, může za to AI

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 19. 10. 18:00
0
Artwork ze hry Total War: Shogun 2 Complete Edition
  • Sega minulý týden uvedla remasterovanou verzi populární strategie Total War: Shogun 2
  • Téměř ihned po vydání se na hru snesla velká vlna kritiky
  • Podle hráčů za to může mizerná kvalita a nekontrolované využití umělé inteligence

Remastery klasických her jsou u řady hráčů oblíbené, stejně jako u vydavatelů – ve své podstatě se jedná o minimální práci s maximálním ziskem. Titul, který prošel remasterem, má totiž šanci zaujmout jak staré, tak nové hráče, přičemž pro vydavatelství to znamená často minimální investici. S nástupem umělé inteligence se remasterování starších her stalo ještě lukrativnějším byznysem, tudíž není divu, že s ním vydavatelé často experimentují. Výjimkou není ani Sega, která má pod palcem známou sérii Total War. Právě její populární díl Shogun 2 se nyní dočkal očekávaného remasteru Total War: Shogun 2 – Complete Edition.

Kvalita remasteru byla přinejmenším rozporuplná

Ten spatřil světlo světa minulý týden a zahrnoval jak hlavní hru, tak i veškerý dodatečný obsah, včetně slíbených vylepšení, a to jak grafiky, škálování uživatelského rozhraní na rozlišení 1440p a 4K, či upraveného ovládání. Ačkoli je sporné, zda titul z roku 2011 takovou péči nutně potřebuje, určitě se nejedná o zanedbatelný upgrade. Na Steamu si nicméně tento remaster vysloužil převážně negativní hodnocení, načež byla hra promptně vydavatelem stažena.

Shogun 2 Remaster AI Slop
Některé prvky podle komunity údajně neprošly patřičnou kontrolou

„Jsme si vědomi toho, že hra Total War: Shogun 2 – Complete Edition nesplnila ani vaše očekávání, ani naše vlastní standardy,“ napsala Sega a vývojáři z Creative Assembly v příspěvku. „Seznámili jsme se s vaší zpětnou vazbou, komentáři a recenzemi. Souhlasíme s tím, že současný herní zážitek není na požadované úrovni.“ Obě společnosti uvádějí, že zpřístupní původní verzi hry a stávající majitelé budou mít nadále přístup ke Complete Edition. Podle některých uživatelů na Redditu za špatnou kvalitu může především nedbalé využití umělé inteligence.



Xbox Nano 7



Nepřehlédněte

Malej, ale šikovnej: nový herní ovladač Xbox Nano snadno strčíte do kapsy

Sega a Creative Assembly uvádějí, že „úzce spolupracují se svým vývojovým partnerem na zjištění příčin těchto problémů, zavedení vylepšení a zajištění toho, aby hra Shogun 2 – Complete Edition splňovala standardy kvality, které hráči od série Total War očekávají.“ Jako vývojář této hry je na platformě Steam uvedeno také studio Mataboo, které na svých webových stránkách zdůrazňuje svou práci na této hře a je poměrně pravděpodobné, že celá blamáž padá na jejich hlavu. Kdy se remaster vrátí zpět a zda bude konečně dosahovat patřičné kvality, není v tuto chvíli jasné.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Marshall Acton A Stanmore
Test domácích reproduktorů: Marshall Acton IV vs. Marshall Stanmore IV
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 17:30
0
Dokáže soundbar nahradit herní sluchátka? Tyhle modely jsou pro hráče jako dělané
Dokáže soundbar nahradit herní sluchátka? Tyto modely jsou pro hráče jako dělané
PR článek
PR článek PR článek 15:30
0
AMD Ryzen (1)
Objednali si Ryzen, přišel jim starý Intel. Podvodníci na Amazonu mají nový trik
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
0
iPad mini a odolnost vůči vodě
iPad Mini 8 klepe na dveře, jeho existenci prozradil přímo samotný Apple
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
4

Kapitoly článku