Remaster Total War: Shogun 2 mizí z prodeje, může za to AI

- Sega minulý týden uvedla remasterovanou verzi populární strategie Total War: Shogun 2
- Téměř ihned po vydání se na hru snesla velká vlna kritiky
- Podle hráčů za to může mizerná kvalita a nekontrolované využití umělé inteligence
Remastery klasických her jsou u řady hráčů oblíbené, stejně jako u vydavatelů – ve své podstatě se jedná o minimální práci s maximálním ziskem. Titul, který prošel remasterem, má totiž šanci zaujmout jak staré, tak nové hráče, přičemž pro vydavatelství to znamená často minimální investici. S nástupem umělé inteligence se remasterování starších her stalo ještě lukrativnějším byznysem, tudíž není divu, že s ním vydavatelé často experimentují. Výjimkou není ani Sega, která má pod palcem známou sérii Total War. Právě její populární díl Shogun 2 se nyní dočkal očekávaného remasteru Total War: Shogun 2 – Complete Edition.
Kvalita remasteru byla přinejmenším rozporuplná
Ten spatřil světlo světa minulý týden a zahrnoval jak hlavní hru, tak i veškerý dodatečný obsah, včetně slíbených vylepšení, a to jak grafiky, škálování uživatelského rozhraní na rozlišení 1440p a 4K, či upraveného ovládání. Ačkoli je sporné, zda titul z roku 2011 takovou péči nutně potřebuje, určitě se nejedná o zanedbatelný upgrade. Na Steamu si nicméně tento remaster vysloužil převážně negativní hodnocení, načež byla hra promptně vydavatelem stažena.
„Jsme si vědomi toho, že hra Total War: Shogun 2 – Complete Edition nesplnila ani vaše očekávání, ani naše vlastní standardy,“ napsala Sega a vývojáři z Creative Assembly v příspěvku. „Seznámili jsme se s vaší zpětnou vazbou, komentáři a recenzemi. Souhlasíme s tím, že současný herní zážitek není na požadované úrovni.“ Obě společnosti uvádějí, že zpřístupní původní verzi hry a stávající majitelé budou mít nadále přístup ke Complete Edition. Podle některých uživatelů na Redditu za špatnou kvalitu může především nedbalé využití umělé inteligence.
Sega a Creative Assembly uvádějí, že „úzce spolupracují se svým vývojovým partnerem na zjištění příčin těchto problémů, zavedení vylepšení a zajištění toho, aby hra Shogun 2 – Complete Edition splňovala standardy kvality, které hráči od série Total War očekávají.“ Jako vývojář této hry je na platformě Steam uvedeno také studio Mataboo, které na svých webových stránkách zdůrazňuje svou práci na této hře a je poměrně pravděpodobné, že celá blamáž padá na jejich hlavu. Kdy se remaster vrátí zpět a zda bude konečně dosahovat patřičné kvality, není v tuto chvíli jasné.