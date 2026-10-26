Reklamy z televize pryč za čtvrt hodiny? Lidé si je čistí sami s pomocí Claude Code

- Reklamy a balast z televizí s Androidem a Google TV mizí přes ADB, bez rootu a vratně
- Projekty cleanyourtv, tv-detox a dumbtv se minulý víkend rozletěly po sociálních sítích
- Samsung a LG zůstávají stranou, a kdo to přežene, může televizi vyřadit z provozu
Vibe coding dorazil až do obýváků. Majitelé chytrých televizí posílají umělou inteligenci vyčistit systém od reklam a sledování a zrychlit ho, někteří si rovnou nechají vyrobit i vlastní domovskou obrazovku.
Stačí vývojářský režim a Wi-Fi
Za rozruchem stojí projekty cleanyourtv (do 19. října tv-vibehack), tv-detox a dumbtv. Všechny slibují odstranit sponzorované reklamy, zbavit televizi balastu, aby běžela svižněji, a omezit sběr dat o sledovaných pořadech. Obejdou se bez rootu i zásahu do firmwaru. Autor cleanyourtv uvádí, že s připraveným návodem to zabere zhruba čtvrt hodiny.
Využívají vývojářský režim a Android Debug Bridge (ADB), tedy nástroj, který má Android v televizích stejný jako v mobilech. Aplikace se obvykle jen vypínají, takže se dá vše vrátit. Výchozí spouštěč zpravidla nahradí jednodušší, a řada nadšenců si ostatně s asistencí Claude Code napíše vlastní. Jeden dokonce proměnil domovskou obrazovku v městečko z Pokémonů.
AI to jen zrychlila
Chris Person z Aftermathu podle The Verge připomíná, že k tomu umělá inteligence nutná není. Podobné úklidové nástroje pro Android existují roky, stejně jako spouštěče, díky nimž Google TV vypadá jako Apple TV. Umělá inteligence jim jen de facto ušetřila práci.
Funguje to na systémech Android TV a Google TV, tedy třeba u televizorů TCL, Hisense nebo Sony. Fire TV se věnuje hlavně dumbtv, cleanyourtv tam zvládne jen úklid. Televizory Samsung s Tizenem a LG s webOS zůstávají mimo, pokud nepočítáme root, což je úplně jiná liga. Varianta pro webOS sice existuje, jenže jen streamuje spouštěč z jiného zařízení ve stejné síti.
Data i riziko zůstávají
Pokud je televize připojená k internetu, nějaká data odesílá. Dumbtv sice blokuje zhruba 400 serverů Amazonu s telemetrií, reklamami a aktualizacemi, jenže provoz bývá šifrovaný, takže co přesně odchází, nelze zjistit. Sledování obsahu přes automatické rozpoznávání obsahu (ACR) navíc vyžaduje souhlas a vypnout ho lze v nabídce televize, byť ji najdete ne vždy snadno.
Jeden člověk televizi při pokusu s Claude údajně vyřadil z provozu. YouTube navíc bude mít reklamy dál, protože jdou ze stejných serverů jako videa a DNS filtr je nezastaví, uvádějí autoři dumbtv a cleanyourtv. Jistotu nabízí podle The Verge jen televize bez internetu, kritické aktualizace pak jdou nahrát z USB flash disku. Pro streamování zbývá třeba Apple TV 4K, která ACR nepoužívá, i ona ale nějaká data sdílet musí.
Je tak očividné, že minimálně některé současné televizní operační systémy lidi štvou a řešení si dnes napíše skoro každý. Výrobci tudíž mají nad čím přemýšlet. Pokud neustoupí, majitelé si televize předělají sami a je jen otázkou času, než se to začne dít v míře větší než malé.