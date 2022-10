Recenze Xbox Mini Fridge: když je vtip dotažený do úspěšného konce

Xbox Mini Fridge je dobrý příklad, jak se z vtipu může stát realita

Na první pohled vypadá tato chladnička na chlup stejně jako Xbox Series X

Vnitřní objem je 10 litrů, cena se zastavila na 2 990 Kč

Prakticky ihned po oficiálním představení Xboxu Series X v roce 2020 se na konto nové konzole začaly množit vtípky a posměšky jako houby po dešti. Černý monolit pro některé až příliš odpovídal svému jménu a kreativní pnutí mezi hráči se smyslem pro humor bylo zkrátka příliš vysoké. Na scéně se tak objevila celá řada dnes již legendárních memů, jako například ten kde Phil Spencer coby akční hrdina místo raketometu drží Xbox.

Jeden z prvních vtípků ale těžil z toho, že se Xbox podobá lednici, čehož se chytila například youtuberka iJustine a nakonec i sám Microsoft v sebeparodickém videu. Celosvětový úspěch tohoto komického čísla ale nedal markeťákům v Redmondu spát, a tak se rozhodli celý fór dotáhnout až do konce. Nyní se i na našem trhu oficiálně začala prodávat minilednička v podobě Xboxu Series X.

Design jako by z oka vypadl herní konzoli

Začněme nejprve designovou stránkou. Nepřekvapivě vypadá Xbox Mini Fridge takřka na chlup stejně jako konzole Xbox Series X. Rozměry 462 × 232 × 232 milimetrů dávají tušit, že se jedná o značně větší kopii. Vnější materiál je pochopitelně matný plast, na kterém dokonce i ulpívají otisky prstů podobně jako na nejvýkonnější konzoli od Microsoftu. Vnitřek je vyveden ve stylové zelené barvě, která k Xboxu zkrátka patří.

Na přední straně dveří se nachází imitace štěrbiny pro Blu-ray disky, ovšem mnohem zajímavější je dvojice tlačítek. To pro vyjmutí disku slouží pro ovládání horního podsvícení, zatímco párovací tlačítko rozsvěcí logo Xbox. Podsvícené je nejen zapínací tlačítko s logem konzole, ale i středová horní část, která slouží také jako výdech chladicího ústrojí. V tomto má minilednice oproti standardnímu Xboxu navrch – ten na horní části žádné podsvícení nemá. Nechybí ani plně funkční USB-A port, který můžete využít například pro nabíjení telefonu (5 V / 9 W / 1,8 A).

Pravá strana je naprosto čistá a na levé se nachází decentní vykrojení pro snadné otevření předních dveří. To zvládnete i jednou rukou, avšak prsty se musíte zapřít o tělo chladničky – dveře totiž drží na místě jako přibité a nehrozí tak, že by se dvířka otevřela nechtěně či že byste si nebyli jistí, zda jsou správně zavřená. To na jednu stranu chválím, ale na tu druhou to s sebou nese jednu nepříjemnost. Vzhledem k tomu, že minilednička není zrovna nejtěžší, stávalo se mi až příliš často, že jsem při otevírání místo s dvířky pohnul s celou chladničkou.

Zadní strana také zdárně imituje svou předlohu, avšak všechny porty jsou pochopitelně zaslepené. Na druhou stranu je při horní hraně několik nových prvků. Nachází se zde dva nabíjecí porty. Jeden z nich poskytuje 12V stejnosměrný proud a druhý klasický 220–240V střídavý. Nechybí ani zapínací posuvník určující výkon chladničky, jímž můžete zvolit ekonomický chod, případně vychlazení maximálním možným výkonem. Stavová dioda poblíž dává jasně najevo, zda je chladnička v provozu.

Parametry a funkce

Celou recenzi se snažím v maximální možné míře vyhýbat slovu „lednička“. Nejedná se totiž o lednici, ale o termoelektrické zařízení schopné vychladit obsah zhruba až o 20 °C vůči okolí. Tento úkol zvládá chladnička ve dvou různých režimech. Ekonomický chod se vyznačuje nižší spotřebou cca 44 W a také tišším chodem cca 45 dB, zatímco maximální výkon bude z elektrické sítě užírat asi 48 W a své okolí oblaží hlukem o intenzitě cca 60 dB. Záleží tedy na vás, zda preferujete pomalejší a tišší chlazení, nebo potřebujete mít své drinky k dispozici co nejdříve. Vyšší hlučnost může být pro někoho překážkou, obzvláště pokud si libujete v tichém prostředí. Na ekonomický režim jsem po chvíli chladničku už nevnímal, na maximální výkon ji ale přeslechnout nešlo prakticky nikdy.

O výdrž ventilátoru nemusíte mít podle Microsoftu strach, neboť je údajně designován na nepřetržitý chod. To ovšem neplatí pro režim maximálního výkonu, kde výrobce doporučuje jeho nepřetržité fungování maximálně po dobu dvou dnů. Jak již ti, kteří nechali maximální výkon běžet déle, stihli nahlásit, může u miniledničky dojít ke vzniku námrazy u ventilátoru. Z osobní zkušenosti ani příliš nedoporučuji nepřetržitý chod na ekonomický režim – po několika dnech se totiž na plechovkách začne z neustálého chlazení srážet voda. Nebylo jí příliš, ale dovedu si představit, že po několika týdnech můžete mít zaděláno na malou potopu. Osobně doporučuji zapínat chladničku jen ve dny, kdy budete toužit po chlazeném nápoji, případně ji zkombinovat s chytrou zásuvkou a na noc ji pro jistotu vypínat automaticky.

Tím se plynule dostávám k otázce objemu. Ten činí 10 litrů, přičemž vnitřní prostor lze rozdělit dvěma přihrádkami. Ve dvířkách se rovněž nachází dva držáky, například na malou svačinku. Microsoft uvádí, že se dovnitř teoreticky vleze až 12 plechovek nápojů, přičemž někteří čeští prodejci korigují toto číslo na 10. Jaká je ale praxe? Jedním slovem – rozporuplná.

Na vnitřním uspořádání je citelně znát, že bylo navrženo pro nejmenší prodávanou velikost plechovek, které jsou nižší a širší. Pokud chcete do chladničky umístit například energetický nápoj o objemu 250 mililitrů, na výšku s tím rozhodně nepochodíte. O klasických „energeťácích“ o objemu 500 mililitrů raději ani nemluvím. Řešení jsou v zásadě dvě – buďto můžete nápoje umístit naležato, nebo vyjmout police a umístit je na sebe. V případě umístění větších plechovek naležato ale nutno mít na paměti, že bez odstranění držáků ve dvířkách chladničku nezavřete. Rovněž mě mrzí absence alespoň malého světýlka uvnitř, které by přisvítilo obsah během nočních herních seancí.

Vnitřní uspořádání by mohlo být lepší

Kolik ale lze do chladničky umístit nápojů? Testoval jsem různé kombinace a výsledek je poměrně překvapivý. Do miniledničky se mi podařilo umístit dvanáct plechovek různých objemů, byť jsem musel vyjmout jeden držák na drobné pochutiny. Pokud bych zvolil nejmenší plechovky o objemu 240 mililitrů, možná bych toho byl schopen dovnitř vměstnat ještě více, případně pokud bych vsadil na čtvrtlitrové plechovky s nízkým profilem.

V případě klasických půllitrových plechovek jsem se dostal přibližně na číslo osm, u čtvrtlitrových pak na dvanáct, ovšem vždy s vyjmutím poliček. Pokud si s vnitřním uspořádáním trochu pohrajete, jistě dostanete do Xbox Mini Fridge všechny potřebné nápoje na sólový herní víkend či menší párty. Zklamaly mě jen držáky na snacky ve dvířkách, které jsou schopny pojmout pouze jednu sladkost naležato. Jakmile jsem umístil několik pochutin na výšku, už jsem nemohl zavřít dvířka. Řešením opět může být odstranění poliček, ale to má do ideálu daleko.

Při vybalení produktu z krabice mě zaujalo, že kromě klasického napájecího kabelu Microsoft přiložil ještě jeden s koncovkou pro automobil. Tu ocení především vášniví cestovatelé, kteří se rádi vydávají v parných letních dnech na dlouhé výlety ve svém autě. Ačkoli nevím, zda bych chtěl takto rozměrnou chladničku někam tahat, rozhodně musím tuto možnost ocenit.

Závěrečné hodnocení

Jak Xbox Mini Fridge celkově zhodnotit? Microsoft ukázal, že dovede posměšky obrátit ve svůj prospěch, a to nejen na sociálních sítích, ale i ve skutečnosti. Chladnička připomínající Xbox je bezesporu stylový kousek elektroniky, který se bude vyjímat v herním doupěti každého pařana, příležitostného fanouška videoher i lidí, kteří mají smysl pro humor a umí ho ocenit u druhých. Pokud se vám libí čisté designové linie Xboxu Series X, bude se vám líbit i tato minilednice.

Xbox Mini Fridge - World Premiere

Pokárat musím Microsoft za vnitřní uspořádání, které by mohlo být přeci jen o něco benevolentnější k různým velikostem drinků. Řešení by přitom nemuselo být tak složité – stačilo by jen umístit do vnitřních prostor více možností, kam poličky zasunout. Takto nevyužívá Xbox Mini Fridge naplno svůj potenciál, což je rozhodně škoda. Co mě ale mrzí více, je absence LED přisvícení uvnitř samotné chladničky, abyste i v nočních hodinách měli přehled o tom, co se nachází v útrobách. Mírně znepokojen jsem také z množství sražené vody uvnitř při delším provozu a také vydávaný hluk nemusí být pro každého akceptovatelný.

Celkově se ale Xbox Mini Fridge velmi povedla a pro fanoušky Xboxu, respektive Microsoftu, se jedná o naprostou povinnost. Čím mě produkt pozitivně překvapil, je také cena: na českém trhu se prodává za 2 999 Kč. Zmínit konkurenci je v tomto případě poněkud obtížné, neboť trh s miniledničkami není příliš saturovaný. Najít tak můžete levnější a objemnější varianty, stejně tak jako dražší a menší. Xbox Mini Fridge do tohoto segmentu každopádně zapadne perfektně a v podstatě nejde ani tolik o spotřebič jako takový, ale o jakýsi způsob vyjádření identity majitelů.